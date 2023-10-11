حارسة المرمى كساب تحترف في الأهلي السعودي

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- التحقت حارسة مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات روند كساب، بصفوف فريق الأهلي السعودي للاحتراف في صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل. واعلن النادي الأهلي رسميا على موقعه، انضمام حارسة المرمى كساب، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. وتشهد الفترة الحالية، اقبال الاندية السعودية للسيدات، على التعاقد مع لاعبات اردنيات في مختلف المراكز. --(بترا) خ خ / س س 11/10/2023 12:44:08

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