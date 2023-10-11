الأونروا لم تتمكن من إدخال المساعدات للقطاع منذ السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أكدت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين"الأونروا"، إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، لافتة إلى أن موظفي الوكالة يواصلون عملهم الإنساني رغم المخاطر والظروف الصعبة.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قالت مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا، جولييت توما، إن الوكالة فقدت أربعة من موظفيها نتيجة الغارات الجوية على غزة، وأن 14 من منشآتها على الأقل تعرضت للضرر بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكدت أن مقر الوكالة تعرض لأضرار جانبية أمس الثلاثاء، بسبب الضربات الجوية العنيفة في الأحياء المجاورة فيما احتمى موظفوها في مبنى مجاور.

يشار الى أنه وبحسب الموقع الرسمي لوكالة "الأونروا"،

ويبلغ عدد مدارس الوكالة في القطاع 88 مدرسة تحولت جميعها إلى ملاجئ لحوالي 200 ألف فلسطيني بعد تدمير منازلهم.

وأوضحت توما، أن وصول المدارس إلى طاقتها الاستيعابية أجبر الناس على التوجه إلى مرافق الرعاية الصحية بحثا عن المأوى، مطالبة بضرورة أن تحمي أطراف النزاع مرافق الأمم المتحدة وجميع المدارس.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

11/10/2023 12:43:59