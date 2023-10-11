الأونروا لم تتمكن من إدخال المساعدات للقطاع منذ السبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أكدت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين"الأونروا"، إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، لافتة إلى أن موظفي الوكالة يواصلون عملهم الإنساني رغم المخاطر والظروف الصعبة.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قالت مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا، جولييت توما، إن الوكالة فقدت أربعة من موظفيها نتيجة الغارات الجوية على غزة، وأن 14 من منشآتها على الأقل تعرضت للضرر بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكدت أن مقر الوكالة تعرض لأضرار جانبية أمس الثلاثاء، بسبب الضربات الجوية العنيفة في الأحياء المجاورة فيما احتمى موظفوها في مبنى مجاور.
يشار الى أنه وبحسب الموقع الرسمي لوكالة "الأونروا"،
ويبلغ عدد مدارس الوكالة في القطاع 88 مدرسة تحولت جميعها إلى ملاجئ لحوالي 200 ألف فلسطيني بعد تدمير منازلهم.
وأوضحت توما، أن وصول المدارس إلى طاقتها الاستيعابية أجبر الناس على التوجه إلى مرافق الرعاية الصحية بحثا عن المأوى، مطالبة بضرورة أن تحمي أطراف النزاع مرافق الأمم المتحدة وجميع المدارس.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
11/10/2023 12:43:59
MENAFN11102023000117011021ID1107227271
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.