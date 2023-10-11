شركة صندوق المرأة تُعلن عن 10 منح جامعية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 تشرين الأول (بترا)- اعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، عن تقديمها 10 منح جامعية للطلبة من بنات وأبناء المستفيدات والمستفيدين من خدمات الشركة، المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي الجامعي الحالي 2023 – 2024.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجموع المنح التي قدمتها من خلال برنامجها للمنح الدراسية منذُ انطلاقه في عام 2010، بلغ 72 منحة، استفاد منها الطلبة من أبناء المستفيدات في مختلف قرى وأرياف وبوادي المملكة.

ونقل بيان الشركة عن رئيسها التنفيذي لمى زواتي، قولها إن الشركة تُخصص سنويًا منحا جامعية عبر "أكاديمية صندوق المرأة للتنمية البشرية"، التي تندرج ضمن خدمات الشركة غير الماليـة، التي يُخصص جزءًا منها لدعم عائلات المستفيدات.

وأوضحت، أن الشركة وفرت 72 منحة، بما فيها الـ10 منح للعام الحالي ، وذلك على مدار نحو 13 عامًا من برنامجها للمنح الدراسية، منوهة إلى أن 36 طالبة وطالبًا تخرجوا، والنسبة الأكبر منهم يعملون، فيما لا يزال مثلهم على مقاعد الدراسة.

وبينت زواتي، أن منحة شركة صندوق المرأة الدراسية، لا تُغطي فقط رسوم الساعات الدراسية ورسوم التسجيل الفصلية، بل تشمل أيضًا رسوم تسجيل الفصل الصيفي، إلى جانب مبلغ شهري بمقدار 130 دينارًا، بما لا يتجاوز الـ10 أشهر في السنة.

وأضافت أن الطلبة الحاصلين على المنحة، تم قبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة، وهي: الأردنية والحسين التقنية والبلقاء واليرموك ومؤتة، بتخصصات علم وتكنولوجيا الغذاء، قانون، علم حاسوب، الرياضيات، اللغات الحديثة (فرنسي–إنجليزي)، إدارة المكتبات والمعلومات، علوم مالية ومصرفية، واللغة العربية وآدابها.

وأكدت زواتي، أن الطلبة الذين حصلوا على منحة الشركة الدراسية، فازوا بها بعد أن درست لجنتين داخلية، من كوادر الشركة وأخرى خارجية، من خبراء ومختصين بشؤون التعليم والمرأة والشباب، طلبات المتقدمين ضمن أسس وضوابط، تقوم على تكافؤ الفرص والعدالة.

وقالت إن الطلبة الذين حصلوا على منحة الشركة يمثلون مختلف المحافظات من أقصى جنوب المملكة إلى شمالها، حيثُ جرى استقبال طلباتهم عبر جميع فروع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، والبالغ عددها 63 فرعًا.

وشددت على حرص الشركة في سعيها الدائم لتوفير مختلف الخدمات المالية وغير المالية، التي من شأنها تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، لتصبح عضواً فاعلاً ومنتجاً في أسرتها ومجتمعها، بهدف ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركة في المساهمة بمسيرة التنمية المستدامة للمجتمعات.

وأضافت أن منح صندوق المرأة الجامعية، جاءت إيمانًا من الشركة بتخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها أسر الطلبة، فضلًا عن توفير الفرص أمام الطلبة أنفسهم لإكمال مسارهم التعليمي، بهدف تعزيز فرصهم المستقبلية.

ونقل بيان الشركة عن الطالب علي رائد، أحد المستفيدين من المنحة، قوله: "كانت فرحتي لا توصف، لو لم أحصل على المنحة لما استطعت إكمال دراستي، وكنت سأضطر للتأجيل والعمل لكي أجمع مبلغا لأسجل في الجامعة".

في حين عبرت الطالبة دعاء زياد، إحدى المستفيدات من المنحة، عن شعورها بالسعادة والامتنان لشركة صندوق المرأة، لأنها ترغب بمساعدة والدتها من خلال دراستها والعمل، لتأمين مصاريف المنزل.

يُذكر أن شركة صندوق المرأة التي بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير ربحية، ولا توزع أرباحاً على الإطلاق وفقاً لقانون تأسيسها، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.

--(بترا)

رش/أ م / س س

11/10/2023 12:36:28