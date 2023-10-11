Wednesday, 11 October 2023 10:28 GMT

يوم طبي مجاني في دير علا السبت المقبل

10/11/2023 2:37:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- ينظم معهد العناية بصحة الأسرة والشركة الأردنية للتمويل الأصغر (تمويلكم)، السبت المقبل، يوما طبيا مجانيا في مدرسة دير علا الأساسية للبنات، بهدف تقديم خدمات صحية مختلفة للمجتمع المحلي هناك.
وقال المعهد في بيان، اليوم الأربعاء، إن اليوم الصحي يتضمن خدمات الطب العام، والنسائية، وفحوصات الضغط والسكري وفقر الدم والنظر، مع تفصيل نظارات طبية لمحتاجيها، بالإضافة إلى استشارات في تنظيم الأسرة والتغذية والعلاج الطبيعي، واستشارات نفسية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأنشطة ترفيهية للأطفال.
وتبدأ فعاليات اليوم الطبي عند الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.
--(بترا)
م ه /ف ج
11/10/2023 12:14:40

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