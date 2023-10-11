20 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الأول (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا، في القصف المتواصل لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في مناطق متفرقة بقطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى انتشال 6 شهداء من تحت انقاض منزل استهدفته طائرات الاحتلال في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد 6 فلسطينيين من بينهم 5 سيدات في قصف استهدف منازل مواطنين قرب مفرق عباس بمخيم البريج.
من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة عدد الشهداء في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الأغا في خانيونس بالسطر الشرقي من القطاع إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى انتشال أشلاء غير معلومة الهوية والعدد.
وأوضحت المصادر الفلسطينية، أنه جرى انتشال 5 شهداء من منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وشهيدين من منزل في رفح، فيما استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب عشرون آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال منطقة الجوازات والجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/أ م/أ أ/ ف ج
11/10/2023 12:13:25
MENAFN11102023000117011021ID1107227268
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