20 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الأول (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا، في القصف المتواصل لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى انتشال 6 شهداء من تحت انقاض منزل استهدفته طائرات الاحتلال في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد 6 فلسطينيين من بينهم 5 سيدات في قصف استهدف منازل مواطنين قرب مفرق عباس بمخيم البريج.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة عدد الشهداء في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الأغا في خانيونس بالسطر الشرقي من القطاع إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى انتشال أشلاء غير معلومة الهوية والعدد.

وأوضحت المصادر الفلسطينية، أنه جرى انتشال 5 شهداء من منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وشهيدين من منزل في رفح، فيما استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب عشرون آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال منطقة الجوازات والجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

--(بترا)

أ ش/أ م/أ أ/ ف ج

11/10/2023 12:13:25