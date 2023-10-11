اتفاقية تعاون بين صندوق الأمان وسامح مول لدعم تعليم الشباب الأيتام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا) - وقع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، اتفاقية تعاون مع شركة سامح مول في الأردن، بهدف دعم الشباب الأيتام خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية بعد التخرّج من دور الرعاية، عند وصولهم عمر الـ 18 عام.

وبموجب الاتفاقية التي وقّعتها نيابة عن الصندوق المدير العام نور الحمود، وعن الشركة نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله حجازي، ستمنح الشركة إمكانية جمع التبرعات في مراكزها التجارية، إضافة إلى المساهمة في حملة العودة للتعليم من خلال إضافة مبلغ 10 قروش أو أكثر عند كل عملية شراء على فاتورة العملاء، إذا رغبوا بذلك.

وستساهم هذه الاتفاقية في تغطية تكاليف مصاريف المستفيدين من صندوق الأمان من الشباب والشابات الأيتام، وتخفيف تكاليف السكن والعبء الدراسي عليهم، لضمان مستقبل مزهر لهم.

وأعربت الحمود، عن سعادتها بالشراكة مع سامح مول، موضحة أن دعم الأيتام هو مسؤولية مجتمعية متكاملة.

وأكدت ضرورة تكاتف جميع الأطراف أفراداً ومؤسسات، لتأمين حياة كريمة للأيتام ومساندتهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس من خلال التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني والتقني، إضافة إلى المهارات الاجتماعية.

من جانبه قال حجازي، إن الاتفاقية تعكس التزامنا المستمر بخدمة المجتمع وتقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إليه، مضيفا "نؤمن بأن التعليم هو المفتاح لمستقبل أفضل للأيتام ونفخر للمساهمة بالجهود الإنسانية لدعم هؤلاء الشباب ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم، معاً نستطيع تغيير حياة الأيتام وبناء مستقبل أفضل لهم".

وأطلق صندوق الأمان في بداية شهر أيلول من هذا العام، حملة العودة للتعليم تحت عنوان "امنحهم فرصتهم للتعليم"، بهدف جمع التبرعات لتأمين عودة الشباب والشابات الأيتام لاستكمال دراستهم وانضمام مجموعة جديدة للبدء برحلتهم التعليمية هذا العام.

وتأسس صندوق الأمان عام 2006، تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، كجمعية خيرية غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبد لله، ويهدف الصندوق من خلال برامج التعليم والتأهيل، إلى تأمين مستقبل الأيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية بعمر الـ 18 عام، بما يساهم بمساعدتهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات وأن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع.

واستفاد من صندوق الأمان منذ تأسيسه حتى الآن 4762 يتيماً، من جميع محافظات المملكة، تخرج من بينهم 3360 وبدأوا حياتهم العملية.

--(بترا)

ح ظ/أ م / س س

11/10/2023 12:08:47