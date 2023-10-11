اتفاقية تعاون بين صندوق الأمان وسامح مول لدعم تعليم الشباب الأيتام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا) - وقع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، اتفاقية تعاون مع شركة سامح مول في الأردن، بهدف دعم الشباب الأيتام خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية بعد التخرّج من دور الرعاية، عند وصولهم عمر الـ 18 عام.
وبموجب الاتفاقية التي وقّعتها نيابة عن الصندوق المدير العام نور الحمود، وعن الشركة نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله حجازي، ستمنح الشركة إمكانية جمع التبرعات في مراكزها التجارية، إضافة إلى المساهمة في حملة العودة للتعليم من خلال إضافة مبلغ 10 قروش أو أكثر عند كل عملية شراء على فاتورة العملاء، إذا رغبوا بذلك.
وستساهم هذه الاتفاقية في تغطية تكاليف مصاريف المستفيدين من صندوق الأمان من الشباب والشابات الأيتام، وتخفيف تكاليف السكن والعبء الدراسي عليهم، لضمان مستقبل مزهر لهم.
وأعربت الحمود، عن سعادتها بالشراكة مع سامح مول، موضحة أن دعم الأيتام هو مسؤولية مجتمعية متكاملة.
وأكدت ضرورة تكاتف جميع الأطراف أفراداً ومؤسسات، لتأمين حياة كريمة للأيتام ومساندتهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس من خلال التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني والتقني، إضافة إلى المهارات الاجتماعية.
من جانبه قال حجازي، إن الاتفاقية تعكس التزامنا المستمر بخدمة المجتمع وتقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إليه، مضيفا "نؤمن بأن التعليم هو المفتاح لمستقبل أفضل للأيتام ونفخر للمساهمة بالجهود الإنسانية لدعم هؤلاء الشباب ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم، معاً نستطيع تغيير حياة الأيتام وبناء مستقبل أفضل لهم".
وأطلق صندوق الأمان في بداية شهر أيلول من هذا العام، حملة العودة للتعليم تحت عنوان "امنحهم فرصتهم للتعليم"، بهدف جمع التبرعات لتأمين عودة الشباب والشابات الأيتام لاستكمال دراستهم وانضمام مجموعة جديدة للبدء برحلتهم التعليمية هذا العام.
وتأسس صندوق الأمان عام 2006، تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، كجمعية خيرية غير ربحية بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبد لله، ويهدف الصندوق من خلال برامج التعليم والتأهيل، إلى تأمين مستقبل الأيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية بعمر الـ 18 عام، بما يساهم بمساعدتهم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات وأن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع.
واستفاد من صندوق الأمان منذ تأسيسه حتى الآن 4762 يتيماً، من جميع محافظات المملكة، تخرج من بينهم 3360 وبدأوا حياتهم العملية.
--(بترا)
ح ظ/أ م / س س
11/10/2023 12:08:47
MENAFN11102023000117011021ID1107227267
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