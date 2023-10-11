أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان صوت الشعر الأول في لواء بني كنانة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 11 تشرين الأول (بترا)- استضاف صالون بني كنانة الثقافي وملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي مساء أمس الثلاثاء، الأمسية الثانية من أمسيات مهرجان صوت الشعر الأول "دورة الشاعر الراحل إدوارد حداد"، وذلك برعاية الأديب محمود أبو عواد، وبحضور رئيس بلدية السرو عامر العودات .
وقدم رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني خلال الأمسية التي أدارها الأديب جروان المعاني، والشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث عن الشاعر الراحل إدوارد حداد.
كما تضمنت الأمسية قراءات شعرية قدمها الشعراء كريم معتوق من (الإمارات)، عبد المنعم جاسم وعبير الديب من (سورية)، سعيد يعقوب وعبد الكريم أبو الشيح من الأردن، بمشاركة ضيف شرف الأمسية الروائي والشاعر أيمن العتوم، حيث قدم الشعراء قصائد منوعة ذات أبعاد وطنية وقومية ووجدانية كما تغنوا بفلسطين وصمود الأهل بغزة.
وحضر الأمسية حشد من المثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من لواء بني كنانة ومحافظة اربد.
--(بترا)
ع ع/أ م / س س
11/10/2023 11:48:05
MENAFN11102023000117011021ID1107227265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.