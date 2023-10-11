المركز القطري للصحافة يدعو لحماية المدنيين والصحفيين الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 11 تشرين الأول(بترا)- دعا المركز القطري للصحافة إلى حماية المدنيين والصحفيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جرائمها ضد الصحفيين والمدنيين وتشرع في فرض حصار كامل على قطاع غزة بما يخالف أحكام الدولي.

وأكد المركز في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، ضرورة الحيلولة دون اتخاذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية "طوفان الأقصى" ذريعة للاستمرار في انتهاكاتها بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يقومون بمهامهم الوظيفية وواجباتهم المهنية في تغطية الأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما قطاع غزة المحاصر خصوصا.

وأعرب المركز عن أسفه لمقتل ثلاثة صحفيين حتى اليوم بغارة جوية إسرائيلية، وذلك خلال تغطيتهم القصف الإسرائيلي لمبنى سكني في غربي غزة يضم عددا من المكاتب الصحفية.

وقال إن المركز القطري للصحافة يؤكد ضرورة وضع حد فوري للجرائم العدائية التي تقوم بها إسرائيل بحق الصحفيين، ومحاسبة المجرمين الذين يتعمدون طمس الحقيقة عبر استهداف الصحافة من خلال تقديم الدعاوى القضائية إلى المحاكم الدولية المعنية، مطالبا بحماية الصحفيين والمدنيين وفق ما تقتضيه المواثيق الإنسانية الدولية.

إلى ذلك، أطلقت جمعية قطر الخيرية حملة إغاثية بعنوان "من أجل فلسطين" لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في مجالات الأمن الغذائي والمأوى والصحة، انطلاقا من واجبها الأخوي والإنساني للتخفيف من معاناة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم.

واضافت، ان الحملة تهدف إلى المساهمة في توفير وقود المستشفيات والمنشآت الحيوية، والعلاجات الطبية الضرورية للمصابين، إلى جانب الغذاء للأسر المحتاجة واحتياجات السلامة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير البطانيات ومستلزمات الإيواء للتخفيف عن الأسر التي فقدت منازلها وباتت تفترش العراء.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

11/10/2023 11:45:46