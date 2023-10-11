المركز القطري للصحافة يدعو لحماية المدنيين والصحفيين الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 11 تشرين الأول(بترا)- دعا المركز القطري للصحافة إلى حماية المدنيين والصحفيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جرائمها ضد الصحفيين والمدنيين وتشرع في فرض حصار كامل على قطاع غزة بما يخالف أحكام الدولي.
وأكد المركز في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، ضرورة الحيلولة دون اتخاذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية "طوفان الأقصى" ذريعة للاستمرار في انتهاكاتها بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يقومون بمهامهم الوظيفية وواجباتهم المهنية في تغطية الأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما قطاع غزة المحاصر خصوصا.
وأعرب المركز عن أسفه لمقتل ثلاثة صحفيين حتى اليوم بغارة جوية إسرائيلية، وذلك خلال تغطيتهم القصف الإسرائيلي لمبنى سكني في غربي غزة يضم عددا من المكاتب الصحفية.
وقال إن المركز القطري للصحافة يؤكد ضرورة وضع حد فوري للجرائم العدائية التي تقوم بها إسرائيل بحق الصحفيين، ومحاسبة المجرمين الذين يتعمدون طمس الحقيقة عبر استهداف الصحافة من خلال تقديم الدعاوى القضائية إلى المحاكم الدولية المعنية، مطالبا بحماية الصحفيين والمدنيين وفق ما تقتضيه المواثيق الإنسانية الدولية.
إلى ذلك، أطلقت جمعية قطر الخيرية حملة إغاثية بعنوان "من أجل فلسطين" لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في مجالات الأمن الغذائي والمأوى والصحة، انطلاقا من واجبها الأخوي والإنساني للتخفيف من معاناة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم.
واضافت، ان الحملة تهدف إلى المساهمة في توفير وقود المستشفيات والمنشآت الحيوية، والعلاجات الطبية الضرورية للمصابين، إلى جانب الغذاء للأسر المحتاجة واحتياجات السلامة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير البطانيات ومستلزمات الإيواء للتخفيف عن الأسر التي فقدت منازلها وباتت تفترش العراء.
--(بترا)
م ف/ أ أ / س س
11/10/2023 11:45:46
MENAFN11102023000117011021ID1107227264
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