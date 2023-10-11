الصحة الفلسطينية تحذر من توقف عمل مستشفيات غزة
التاريخ
10/11/2023 2:37:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.
وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء عدوان الاحتلال.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات الفلسطينية في غزة نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتصاعد، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة في القطاع.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
11/10/2023 11:44:39
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