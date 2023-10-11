Wednesday, 11 October 2023 10:28 GMT

الصحة الفلسطينية تحذر من توقف عمل مستشفيات غزة

10/11/2023 2:37:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 تشرين الأول (بترا)- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.
وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء عدوان الاحتلال.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات الفلسطينية في غزة نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتصاعد، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة في القطاع.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
11/10/2023 11:44:39

MENAFN11102023000117011021ID1107227263

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