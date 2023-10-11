Wednesday, 11 October 2023 10:28 GMT

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

10/11/2023 2:37:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين الأول(بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
11/10/2023 11:30:04

MENAFN11102023000117011021ID1107227262

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