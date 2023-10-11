اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الملكية لفنون الطهي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- وقعت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية تعاون، بهدف تطوير وتعزيز مهارات العاملين في قطاع الضيافة والسياحة في إقليم البتراء، من خلال تدريب عدد من العاملين في الفنادق السياحية في مقر الأكاديمية.
وبحسب بيان الأكاديمية اليوم الأربعاء، تتضمن الاتفاقية برامج تدريب مخصصة، تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في مجالات الطهي، وخدمة الغرف والعملاء وإدارة الفنادق والضيافة بشكل عام، بإشراف طاقم الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الذي يتمتع بخبرة عالية واعتمادية على المستوى الدولي.
وثمنت الأكاديمية الدعم الكبير الذي تلقته من جايكا والحكومة اليابانية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تطوير القطاع السياحي في إقليم البتراء، وزيادة كفاءتهم في هذا المجال.
من جانبها، أعربت جايكا، عن تفاؤلها بنجاح هذا التعاون وأثره الإيجابي على تحسين مستوى الخدمات في القطاع السياحي في البتراء، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان نجاح برامج التدريب المشتركة.
ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، هي كلية جامعية تقنية تأسست في العام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، للارتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي، وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وتعد الأكاديمية عضوا معتمدا في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، علماً بأن الأكاديمية تمنح حالياً درجتي البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب، والدبلوم في فنون الطهي.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
11/10/2023 11:25:31
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