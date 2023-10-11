اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الملكية لفنون الطهي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- وقعت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية تعاون، بهدف تطوير وتعزيز مهارات العاملين في قطاع الضيافة والسياحة في إقليم البتراء، من خلال تدريب عدد من العاملين في الفنادق السياحية في مقر الأكاديمية.

وبحسب بيان الأكاديمية اليوم الأربعاء، تتضمن الاتفاقية برامج تدريب مخصصة، تهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في مجالات الطهي، وخدمة الغرف والعملاء وإدارة الفنادق والضيافة بشكل عام، بإشراف طاقم الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الذي يتمتع بخبرة عالية واعتمادية على المستوى الدولي.

وثمنت الأكاديمية الدعم الكبير الذي تلقته من جايكا والحكومة اليابانية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تطوير القطاع السياحي في إقليم البتراء، وزيادة كفاءتهم في هذا المجال.

من جانبها، أعربت جايكا، عن تفاؤلها بنجاح هذا التعاون وأثره الإيجابي على تحسين مستوى الخدمات في القطاع السياحي في البتراء، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان نجاح برامج التدريب المشتركة.

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، هي كلية جامعية تقنية تأسست في العام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، للارتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي، وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.

وتعد الأكاديمية عضوا معتمدا في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، علماً بأن الأكاديمية تمنح حالياً درجتي البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب، والدبلوم في فنون الطهي.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

11/10/2023 11:25:31