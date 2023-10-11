38.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 38.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.70 دينار لجهة البيع.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.30 و 34.30 دينار على التوالي.
وأستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح اليوم، عند 1868 دولارا للأونصة الواحدة.
--(بترا)
س ص/ أ أ / س س
11/10/2023 11:20:05
MENAFN11102023000117011021ID1107227260
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