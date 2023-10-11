إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من جنوب لبنان على الجليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 11 تشرين الأول(بترا)- أعلنت جهات أمنية في جنوب لبنان، انه تم إطلاق عدة صواريخ، اليوم الأربعاء، من منطقة الضهيرة اللبنانية الحدودية باتجاه الجليل الغربي في إسرائيل.
وشهد ليلة أمس، القطاع الشرقي من جنوب لبنان خرقا وتحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو شاهق فوق المناطق الحدودية، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا حتى أجواء المناطق اللبنانية المحادية، لا سيما العرقوب وحاصبيا.
يشار الى أن القوات الإسرائيلية قصفت ليلة أمس، بالمدفعية الثقيلة والقذائف الفوسفورية الحارقة محيط مزرعة بسطرة ومزرعة المجيدية في سهل الماري والغجر، ما أدى الى وقوع أضرار مادية.
--(بترا)
ف ج/ أ أ / س س
11/10/2023 11:04:35
MENAFN11102023000117011021ID1107227259
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