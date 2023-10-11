إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من جنوب لبنان على الجليل

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 11 تشرين الأول(بترا)- أعلنت جهات أمنية في جنوب لبنان، انه تم إطلاق عدة صواريخ، اليوم الأربعاء، من منطقة الضهيرة اللبنانية الحدودية باتجاه الجليل الغربي في إسرائيل.

وشهد ليلة أمس، القطاع الشرقي من جنوب لبنان خرقا وتحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو شاهق فوق المناطق الحدودية، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا حتى أجواء المناطق اللبنانية المحادية، لا سيما العرقوب وحاصبيا.

يشار الى أن القوات الإسرائيلية قصفت ليلة أمس، بالمدفعية الثقيلة والقذائف الفوسفورية الحارقة محيط مزرعة بسطرة ومزرعة المجيدية في سهل الماري والغجر، ما أدى الى وقوع أضرار مادية.

--(بترا)

ف ج/ أ أ / س س

11/10/2023 11:04:35