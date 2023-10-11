منتخب المواي تاي يحصد 5 ميداليات في بطولة العالم للشباب
التاريخ
10/11/2023 2:37:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- حقق المنتخب الوطني للمواي تاي للشباب والشابات، 5 ميداليات (ذهبية واحدة وفضية واحدة و3 ميداليات برونزية) وذلك في ختام مشاركته في بطولة العالم، التي أقيمت في تركيا، بمشاركة أكثر من 110دول وأكثر من 1400 لاعب ولاعبة.
ونجح اللاعب محمد عليان، في نيل الميدالية الذهبية، فيما تحققت الميدالية الفضية من خلال اللاعبة، قمر المناصير (واي كرو)، وجاءت الميداليات البرونزية الثلاث، عبر كل من سعد أبو صفية، وعبد الله أبو زنيمة، وريم رمزي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
11/10/2023 10:43:40
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