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منتخب المواي تاي يحصد 5 ميداليات في بطولة العالم للشباب

10/11/2023 2:37:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- حقق المنتخب الوطني للمواي تاي للشباب والشابات، 5 ميداليات (ذهبية واحدة وفضية واحدة و3 ميداليات برونزية) وذلك في ختام مشاركته في بطولة العالم، التي أقيمت في تركيا، بمشاركة أكثر من 110دول وأكثر من 1400 لاعب ولاعبة.
ونجح اللاعب محمد عليان، في نيل الميدالية الذهبية، فيما تحققت الميدالية الفضية من خلال اللاعبة، قمر المناصير (واي كرو)، وجاءت الميداليات البرونزية الثلاث، عبر كل من سعد أبو صفية، وعبد الله أبو زنيمة، وريم رمزي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
11/10/2023 10:43:40

MENAFN11102023000117011021ID1107227258

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