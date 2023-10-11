المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره المصري غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره المصري، مساء يوم غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية تقام في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان القادم.

وأجرى المنتخب تدريباته بصفوف مكتملة مع التحاق عمر صلاح، وبكر كلبونة، وقيس عباسي، إلى جانب معتصم الجعبري، الذي حل بديلا لمحمد هشام، المحترف في صفوف نادي بلاطة الفلسطيني، بعد تعذر انضمام الأخير للتجمع.

ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب والمباراة الودية في مصر، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

11/10/2023 10:36:52