المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره المصري غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره المصري، مساء يوم غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية تقام في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان القادم.
وأجرى المنتخب تدريباته بصفوف مكتملة مع التحاق عمر صلاح، وبكر كلبونة، وقيس عباسي، إلى جانب معتصم الجعبري، الذي حل بديلا لمحمد هشام، المحترف في صفوف نادي بلاطة الفلسطيني، بعد تعذر انضمام الأخير للتجمع.
ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب والمباراة الودية في مصر، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
11/10/2023 10:36:52
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