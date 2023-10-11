Wednesday, 11 October 2023 10:27 GMT

المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره المصري غدا

10/11/2023 2:37:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره المصري، مساء يوم غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية تقام في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان القادم.
وأجرى المنتخب تدريباته بصفوف مكتملة مع التحاق عمر صلاح، وبكر كلبونة، وقيس عباسي، إلى جانب معتصم الجعبري، الذي حل بديلا لمحمد هشام، المحترف في صفوف نادي بلاطة الفلسطيني، بعد تعذر انضمام الأخير للتجمع.
ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب والمباراة الودية في مصر، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
11/10/2023 10:36:52

MENAFN11102023000117011021ID1107227257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث