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تعليق الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني جراء حريق كبير

10/11/2023 2:37:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان11 تشرين الأول (بترا)- أعلن مطار لوتون اللندني الليلة الماضية، تعليق جميع الرحلات الجوية حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء، جراء حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.
وبحسب وكالة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن"سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 من ظهر يوم الاربعاء".
واندلع الحريق مساء أمس الثلاثاء في موقف للسيارات بني اخيرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة، حيث أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا ، بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.
وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على (منصة اكس) إنّ خمسة أشخاص - هم أربعة إطفائيين وموظف بالمطار - نقلوا إلى المستشفى.
--(بترا)
رصد/أغ /أ م/ س س
11/10/2023 10:13:14

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