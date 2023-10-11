تعليق الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني جراء حريق كبير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان11 تشرين الأول (بترا)- أعلن مطار لوتون اللندني الليلة الماضية، تعليق جميع الرحلات الجوية حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء، جراء حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.
وبحسب وكالة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن"سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 من ظهر يوم الاربعاء".
واندلع الحريق مساء أمس الثلاثاء في موقف للسيارات بني اخيرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة، حيث أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا ، بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.
وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على (منصة اكس) إنّ خمسة أشخاص - هم أربعة إطفائيين وموظف بالمطار - نقلوا إلى المستشفى.
--(بترا)
رصد/أغ /أ م/ س س
11/10/2023 10:13:14
MENAFN11102023000117011021ID1107227256
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