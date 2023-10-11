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إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

10/11/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم الأربعاء، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1250 مسافراً فقط بالمغادرة، مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت المديرية الجميع الى التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
--(بترا)
ل م/أ أ / س س
11/10/2023 10:08:40

MENAFN11102023000117011021ID1107227255

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