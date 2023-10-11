إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن
التاريخ
10/11/2023 2:37:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم الأربعاء، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1250 مسافراً فقط بالمغادرة، مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
ودعت المديرية الجميع الى التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.
--(بترا)
ل م/أ أ / س س
11/10/2023 10:08:40
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