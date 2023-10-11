الأونروا : 175 ألف نازح في مدارس تابعة لنا بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الليلة الماضية، عن نزوح أكثر من 175 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قالت المتحدثة باسم "الأونروا"تمارا الرفاعي، إن 88 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة، تحولت إلى ملاجئ لأكثر من 175 ألف شخص، مضيفة أن الأعداد تتزايد مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية.

وذكرت "الأونروا" أمس الثلاثاء، أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14مركزا.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة وتوسيع رقعة الاستهدافات، لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

11/10/2023 09:37:04