200 أسير إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

200 أسير إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/11/2023 2:37:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 تشرين أول (بترا) - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، أن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي.
وأفادت الصحيفة أن التقديرات لدى المستوى السياسي في إسرائيل، تشير إلى أن لدى حماس 200 أسير إسرائيلي ، ما بين جنود وضباط ومستوطنين مدنيين.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
11/10/2023 09:22:36
MENAFN11102023000117011021ID1107227252
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