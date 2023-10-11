200 أسير إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين أول (بترا) - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، أن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي.

وأفادت الصحيفة أن التقديرات لدى المستوى السياسي في إسرائيل، تشير إلى أن لدى حماس 200 أسير إسرائيلي ، ما بين جنود وضباط ومستوطنين مدنيين.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

11/10/2023 09:22:36