انطلاق منافسات بطولة قطر ماسترز للشطرنج اليوم بمشاركة الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 11 تشرين الأول(بترا)- تنطلق مساء اليوم بالدوحة، منافسات النّسخة الثالثة من بطولة قطر ماسترز الدوليَّة المفتوحة، التي ستضمُّ نخبةً من أبرز أبطال العالم، ومن بينهم مشاركون من الأردن.
ويشاركُ في البطولة التي تقام فعالياتها في صالة لوسيل الرياضيَّة وَفق النظام السويسري من 9 جولات، 250 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 42 دولةً.
وقال رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، محمد المضاحكة، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللجنة المنظمة أنهت جميع الترتيبات لانطلاق المنافسات، مشيرًا إلى أنَّ قاعة المُنافسات في صالة لوسيل الرياضيَّة، باتت جاهزةً لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة.
واعتبر المضاحكة، أن استضافة صالة لوسيل الرياضية منافسات البطولة تمثل إضافة مهمة، لكونها تستحوذُ على جميع المقومات اللازمة لإنجاح البطولة، مضيفا أن الدخول سيكون مجانًا أمام الجماهير، كما سيكون هناك بعض الفعاليات المصاحبة على هامش البطولة.
وتستمر البطولة حتى 20 الحالي ، ويبلغ مجموعُ جوائزِها 120 ألف دولار، ومن بين المشاركين فيها 62 أستاذًا دوليًا كبيرًا، ومُمثلون لـ 16 دولةً عربيةً، فيما تسجّل الهند أكبر عدد من المشاركين والذي وصل إلى 76 لاعبًا ولاعبةً.
ويتصدّر النرويجي ماغنوس كارلسن، المصنّف الأول عالميًا وبطل العالم 5 مرات، قائمةَ النّجوم المُشاركين، حيث يدوِّن ظهورَه للمرَّة الثالثة بعد أن سبقَ له المشاركةُ في نسختَي 2014 و2015، إلى جانب الأمريكي هيكارو ناكامورا، المصنّف الثالث عالميًا والثاني في البطولة، والهولندي أنيش غيري، المصنّف السابع عالميًا والثالث في البطولة، ومواطنه يوردن فان فوريست، المصنف الثامن في البطولة، فضلًا عن الهندي دوماروجو جوغشا، المصنّف الثامن عالميًا، والإيراني برهام مقصودلو، المصنف السابع في البطولة.
وعلى صعيد أبرز اللاعبين العرب، يسجل المنتخب القطري حضورَه عبر الأستاذ الدولي حسين عزيز، المصنف 141 في البطولة، فيما يشارك الإماراتي سالم عبد الرحمن، المصنف 14 في البطولة، والحاصل على المركز الثاني في بطولة العرب وإفريقيا الفردية للشطرنج 2021، والجزائري بلال بلحسن، المصنف 44 في البطولة، والتونسي كامل نجيلي، المصنف 88 في البطولة، والمغربي محمد تيسير، المصنف 128 في البطولة، ويتواجد المصري أدهم فوزي، المصنف 40 في البطولة، فيما سيغيب مواطنه باسم أمين، عن البطولة.
--(بترا)
م ف/أ م / س س
11/10/2023 09:11:55
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