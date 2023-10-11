انطلاق منافسات بطولة قطر ماسترز للشطرنج اليوم بمشاركة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 11 تشرين الأول(بترا)- تنطلق مساء اليوم بالدوحة، منافسات النّسخة الثالثة من بطولة قطر ماسترز الدوليَّة المفتوحة، التي ستضمُّ نخبةً من أبرز أبطال العالم، ومن بينهم مشاركون من الأردن.

ويشاركُ في البطولة التي تقام فعالياتها في صالة لوسيل الرياضيَّة وَفق النظام السويسري من 9 جولات، 250 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 42 دولةً.

وقال رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، محمد المضاحكة، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللجنة المنظمة أنهت جميع الترتيبات لانطلاق المنافسات، مشيرًا إلى أنَّ قاعة المُنافسات في صالة لوسيل الرياضيَّة، باتت جاهزةً لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة.

واعتبر المضاحكة، أن استضافة صالة لوسيل الرياضية منافسات البطولة تمثل إضافة مهمة، لكونها تستحوذُ على جميع المقومات اللازمة لإنجاح البطولة، مضيفا أن الدخول سيكون مجانًا أمام الجماهير، كما سيكون هناك بعض الفعاليات المصاحبة على هامش البطولة.

وتستمر البطولة حتى 20 الحالي ، ويبلغ مجموعُ جوائزِها 120 ألف دولار، ومن بين المشاركين فيها 62 أستاذًا دوليًا كبيرًا، ومُمثلون لـ 16 دولةً عربيةً، فيما تسجّل الهند أكبر عدد من المشاركين والذي وصل إلى 76 لاعبًا ولاعبةً.

ويتصدّر النرويجي ماغنوس كارلسن، المصنّف الأول عالميًا وبطل العالم 5 مرات، قائمةَ النّجوم المُشاركين، حيث يدوِّن ظهورَه للمرَّة الثالثة بعد أن سبقَ له المشاركةُ في نسختَي 2014 و2015، إلى جانب الأمريكي هيكارو ناكامورا، المصنّف الثالث عالميًا والثاني في البطولة، والهولندي أنيش غيري، المصنّف السابع عالميًا والثالث في البطولة، ومواطنه يوردن فان فوريست، المصنف الثامن في البطولة، فضلًا عن الهندي دوماروجو جوغشا، المصنّف الثامن عالميًا، والإيراني برهام مقصودلو، المصنف السابع في البطولة.

وعلى صعيد أبرز اللاعبين العرب، يسجل المنتخب القطري حضورَه عبر الأستاذ الدولي حسين عزيز، المصنف 141 في البطولة، فيما يشارك الإماراتي سالم عبد الرحمن، المصنف 14 في البطولة، والحاصل على المركز الثاني في بطولة العرب وإفريقيا الفردية للشطرنج 2021، والجزائري بلال بلحسن، المصنف 44 في البطولة، والتونسي كامل نجيلي، المصنف 88 في البطولة، والمغربي محمد تيسير، المصنف 128 في البطولة، ويتواجد المصري أدهم فوزي، المصنف 40 في البطولة، فيما سيغيب مواطنه باسم أمين، عن البطولة.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

11/10/2023 09:11:55