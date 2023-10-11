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استقرار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

10/11/2023 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)- حافظت أسعار النفط على مستواها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات .
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 87.77 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 3.50 دولار، الاثنين الماضي.
--(بترا)
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11/10/2023 09:09:44

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