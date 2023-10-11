استقرار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

استقرار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات
التاريخ
10/11/2023 2:37:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الأول (بترا)- حافظت أسعار النفط على مستواها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات .
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 87.77 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 3.50 دولار، الاثنين الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
11/10/2023 09:09:44
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