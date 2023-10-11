950 شهيدا و5000 جريح في قطاع غزة
التاريخ
10/11/2023 2:37:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الاول( بترا)- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الاربعاء عن استشهاد 950 فلسطينيا واصابة 5000 اخرين بجروح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي .
ويتواصل العدوان على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، حيث تستمر الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.
-- (بترا )
ا ش / س س
11/10/2023 08:49:21
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