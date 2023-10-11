950 شهيدا و5000 جريح في قطاع غزة

غزة 11 تشرين الاول( بترا)- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الاربعاء عن استشهاد 950 فلسطينيا واصابة 5000 اخرين بجروح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي . ويتواصل العدوان على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، حيث تستمر الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع. -- (بترا ) ا ش / س س 11/10/2023 08:49:21

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