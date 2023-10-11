الأمم المتحدة: النازحون بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة حوالي 263 ألفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 تشرين الأول (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن النزوح الجماعي في جميع أنحاء قطاع غزة بلغ حوالي 263,934 شخصًا.
وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها الانساني اليوم الأربعاء أن يرتفع هذا العدد أكثر، حيث تستضيف الأونروا 175,486 شخصًا في 88 مدرسة، يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ.
وأضافت أن 14,548 نازحًا في 12 مدرسة حكومية.
وتشير التقديرات إلى أن 73,900 نازح، دمرت منازلهم أو تضررت، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم في مدارس السلطة الفلسطينية وكنيسة في مدينة غزة وغيرها من المرافق.
وحسب التقرير، يمثل عدد النازحين الأكبر منذ عام 2014.
-- (بترا)
م د/
11/10/2023 07:39:20
MENAFN11102023000117011021ID1107227247
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