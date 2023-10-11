الأمم المتحدة: النازحون بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة حوالي 263 ألفا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الأول (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن النزوح الجماعي في جميع أنحاء قطاع غزة بلغ حوالي 263,934 شخصًا.

وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها الانساني اليوم الأربعاء أن يرتفع هذا العدد أكثر، حيث تستضيف الأونروا 175,486 شخصًا في 88 مدرسة، يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ.

وأضافت أن 14,548 نازحًا في 12 مدرسة حكومية.

وتشير التقديرات إلى أن 73,900 نازح، دمرت منازلهم أو تضررت، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم في مدارس السلطة الفلسطينية وكنيسة في مدينة غزة وغيرها من المرافق.

وحسب التقرير، يمثل عدد النازحين الأكبر منذ عام 2014.

-- (بترا)

م د/

11/10/2023 07:39:20