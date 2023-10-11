الأمم المتحدة: احتمال نفاد وقود محطة كهرباء غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 تشرين الاول (بترا)- أوردت الأمم المتحدة في تقرير خاص عن الوضع الإنساني في غزة، أن الوقود في غزة قد ينفد بحلول منتصف نهار اليوم الأربعاء، إذا لم يتم تجديد احتياطيات الوقود.

وتعد محطة توليد الكهرباء في غزة حاليًا المصدر الوحيد للطاقة. وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنها ستهاجم المحطة إذا تلقت المزيد من الوقود.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن وقف كامل لدخول الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى قطاع غزة.

وتوقفت منذ يوم السبت، عن بيع وتزويد الكهرباء لقطاع غزة، ما أدى إلى خفض ساعات الكهرباء إلى 3-4 ساعات يوميا، كما قررت السلطات الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن غزة اعتبارا من أمس الأول.

وسيؤثر عدم القدرة على الوصول إلى سبل العيش وانقطاع الكهرباء على التبريد والري والحضانة وغيرها من الآلات التي ستؤثر على الزراعة والدواجن والماشية والأسماك وغيرها من المنتجات.

-- (بترا)

م د/ف ج

11/10/2023 07:07:26