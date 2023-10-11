الأمم المتحدة: احتمال نفاد وقود محطة كهرباء غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 تشرين الاول (بترا)- أوردت الأمم المتحدة في تقرير خاص عن الوضع الإنساني في غزة، أن الوقود في غزة قد ينفد بحلول منتصف نهار اليوم الأربعاء، إذا لم يتم تجديد احتياطيات الوقود.
وتعد محطة توليد الكهرباء في غزة حاليًا المصدر الوحيد للطاقة. وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنها ستهاجم المحطة إذا تلقت المزيد من الوقود.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن وقف كامل لدخول الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى قطاع غزة.
وتوقفت منذ يوم السبت، عن بيع وتزويد الكهرباء لقطاع غزة، ما أدى إلى خفض ساعات الكهرباء إلى 3-4 ساعات يوميا، كما قررت السلطات الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن غزة اعتبارا من أمس الأول.
وسيؤثر عدم القدرة على الوصول إلى سبل العيش وانقطاع الكهرباء على التبريد والري والحضانة وغيرها من الآلات التي ستؤثر على الزراعة والدواجن والماشية والأسماك وغيرها من المنتجات.
-- (بترا)
م د/ف ج
11/10/2023 07:07:26
MENAFN11102023000117011021ID1107227245
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