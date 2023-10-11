أجواء خريفية معتدلة بوجه عام حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الأول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

تبقى الأجواء السبت، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13 وفي مرتفعات الشراة 23 - 12، وفي مناطق البادية 32 - 16، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 24، وفي البحر الميت 32 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 23 درجة مئوية.?-- (بترا)

م ح/ س س

11/10/2023 06:58:11