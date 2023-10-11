اعرف أكثر أغنية ندمت المغنية الأمريكية بينك على غنائها

(MENAFN
- Youm7) وصفت المغنية الأمريكية بينك أغنيتها التي سجلتها لـ مسلسل الأنيميشن SpongeBob SquarePants، بأنها "خطأ حقيقي"، حيث سجلت المغنية We've Got Scurvy، خلال عام 2009، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".
بينك
في مقابلة حديثة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، طُلب منها اختيار أفضل وأسوأ أغانيها الفردية، في البداية اختارت بينك أغنية "True Love" لعام 2012 التي تضم ليلي ألين "لأنها لئيمة"، لكنها غيرت اختيارها بعد ذلك إلى "We've Got Scurvy"، وصرحت قائلة :"أتمنى لو أنني لم أفعل ذلك أبدًا، كان ذلك خطأً حقيقياً.
وهذه كلمات الأغنية:
1,2,3,4
Our gum's are black, our teeth are falling out
We got spots on our backs so give it up and shout
We got scurvy we need some vitamin C
We got scurvy we need a lemon tree
We got scurvy we just chillin on the sea
Lets get this scurvy started
A pirate ain't worthy
Till he got some scurvy
Since you've got your scurvy on, you're nervy when you sing that song
Scurvy (scurvy)
We got scurvy (scurvy)
We got scurvy (scurvy)
We got scurvy (scurvy)
MENAFN11102023000132011024ID1107227243
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