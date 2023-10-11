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اعرف أكثر أغنية ندمت المغنية الأمريكية بينك على غنائها

10/11/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Youm7) وصفت المغنية الأمريكية بينك أغنيتها التي سجلتها لـ مسلسل الأنيميشن SpongeBob SquarePants، بأنها "خطأ حقيقي"، حيث سجلت المغنية We've Got Scurvy، خلال عام 2009، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".




بينك


في مقابلة حديثة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، طُلب منها اختيار أفضل وأسوأ أغانيها الفردية، في البداية اختارت بينك أغنية "True Love" لعام 2012 التي تضم ليلي ألين "لأنها لئيمة"، لكنها غيرت اختيارها بعد ذلك إلى "We've Got Scurvy"، وصرحت قائلة :"أتمنى لو أنني لم أفعل ذلك أبدًا، كان ذلك خطأً حقيقياً.

وهذه كلمات الأغنية:

1,2,3,4

Our gum's are black, our teeth are falling out

We got spots on our backs so give it up and shout

We got scurvy we need some vitamin C

We got scurvy we need a lemon tree

We got scurvy we just chillin on the sea

Lets get this scurvy started

A pirate ain't worthy

Till he got some scurvy

Since you've got your scurvy on, you're nervy when you sing that song

Scurvy (scurvy)

We got scurvy (scurvy)

We got scurvy (scurvy)

We got scurvy (scurvy)



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