اعرف أكثر أغنية ندمت المغنية الأمريكية بينك على غنائها

وصفت المغنية الأمريكية بينك أغنيتها التي سجلتها لـ مسلسل الأنيميشن SpongeBob SquarePants، بأنها "خطأ حقيقي"، حيث سجلت المغنية We've Got Scurvy، خلال عام 2009، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في مقابلة حديثة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، طُلب منها اختيار أفضل وأسوأ أغانيها الفردية، في البداية اختارت بينك أغنية "True Love" لعام 2012 التي تضم ليلي ألين "لأنها لئيمة"، لكنها غيرت اختيارها بعد ذلك إلى "We've Got Scurvy"، وصرحت قائلة :"أتمنى لو أنني لم أفعل ذلك أبدًا، كان ذلك خطأً حقيقياً.

وهذه كلمات الأغنية:

1,2,3,4

Our gum's are black, our teeth are falling out

We got spots on our backs so give it up and shout

We got scurvy we need some vitamin C

We got scurvy we need a lemon tree

We got scurvy we just chillin on the sea

Lets get this scurvy started

A pirate ain't worthy

Till he got some scurvy

Since you've got your scurvy on, you're nervy when you sing that song

Scurvy (scurvy)

We got scurvy (scurvy)

We got scurvy (scurvy)

We got scurvy (scurvy)