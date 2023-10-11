فيلم Killers Of The Flower Moon يحصل على تقييم مرتفع من النقاد العالميين

MENAFN - Youm7) حصل فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزى الجديد Killers of the Flower Moon ، على تقييم وصل إلى 97% من قبل 73 ناقدا عالميا على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرحه يوم 20 أكتوبر الجارى بدور العرض حول العالم.

Killers of the Flower Moon





يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

استنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

وحصل أحدث أفلام المخرج العالمى مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon، الذى تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى الدولى .

انضم إلى سكورسيزي في العرض الأول لفيلم Killers of the Flower Moon أبطال العمل، الثنائى روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، ، الذين استقبلوا بعض الهتافات والتصفيق عقب عرض الفيلم الذى وصلت مدته إلى

3 ساعات و 26 دقيقة، والتي بدأت بعد 40 دقيقة من الموعد المقرر داخل مسرح جراند لوميير.







