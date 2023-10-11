المخرج أحمد شفيق: أؤيد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات

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- Youm7) أكد المخرج أحمد شفي لليوم السابع تأييده ترشح الرئيس السيسى ودعمه الكامل له لا ستكمال إنجازاته على أرض الواقع، لافتا إلى أنه الأنسب والاصلح لهذا الوطن، وخاصة انه نجح في وقت صعب أن يحمى البلد من انفاق مظلمة وقع فيها دول عربية أخرى مرت بنفس الظروف التي كانت فيها مصر.
يذكر ان المخرج أحمد شفيق، قال في تصريح سابق إن مسلسله الجديد "كوبرا" بطولة النجم
محمد إمام
وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ما زال في مراحل الكتابة ولم يتم اختيار أى فنان إلى الآن.
وأضاف أحمد شفيق، أن مسلسل محمد عادل إمام الجديد "كوبرا" من المقرر أن يُعرض في رمضان 2024، وانتهى الكاتب والمؤلف أحمد محمود أبو زيد من كتابة
10 حلقات فقط، .
ومن المقرر أن يبدأ في اختيار نجوم المسلسل نوفمبر المقبل، حيث يكون قد انتهى أبوزيد من كتابة عشرين حلقة على الأقل، ليتسني له معرفة جميع شخصيات المسلسل.
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