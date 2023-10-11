المخرج أحمد شفيق: أؤيد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات

MENAFN - Youm7) أكد المخرج أحمد شفي لليوم السابع تأييده ترشح الرئيس السيسى ودعمه الكامل له لا ستكمال إنجازاته على أرض الواقع، لافتا إلى أنه الأنسب والاصلح لهذا الوطن، وخاصة انه نجح في وقت صعب أن يحمى البلد من انفاق مظلمة وقع فيها دول عربية أخرى مرت بنفس الظروف التي كانت فيها مصر.

يذكر ان المخرج أحمد شفيق، قال في تصريح سابق إن مسلسله الجديد "كوبرا" بطولة النجم

محمد إمام

وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ما زال في مراحل الكتابة ولم يتم اختيار أى فنان إلى الآن.

وأضاف أحمد شفيق، أن مسلسل محمد عادل إمام الجديد "كوبرا" من المقرر أن يُعرض في رمضان 2024، وانتهى الكاتب والمؤلف أحمد محمود أبو زيد من كتابة

10 حلقات فقط، .

ومن المقرر أن يبدأ في اختيار نجوم المسلسل نوفمبر المقبل، حيث يكون قد انتهى أبوزيد من كتابة عشرين حلقة على الأقل، ليتسني له معرفة جميع شخصيات المسلسل.