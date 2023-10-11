She Came To Me لـ آن هاثاواي يحقق 360 ألف دولار في 5 أيام عرض

(MENAFN
- Youm7) حقق فيلم She Came to Me إيرادات وصلت إلى 360 ألف دولار بـ 355 دار عرض أمريكية، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، على أن يصل باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة.
فيلم She Came to Me مدته وصلت إلى ساعة و42 دقيقة، وافتتح الفيلم الأمريكى بقلم ريبيكا ميلر الدورة الـ 73 من مهرجان Berlin International Film Festival، التي أقيمت في الفترة بين 16 فبراير الماضى إلى 26 من نفس الشهر.
She Came to Me
تضم الكوميديا الرومانسية للمخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر مجموعة من النجوم العالميين من بينهم بيتر دينكلاج وماريسا تومي وجوانا كوليج وبريان دارسي جيمس وآن هاثاواي.
فيلم الكوميديا المبهج She Came to Me يدور عن الحب بجميع أشكاله حيث تنسج معًا حكايات مجموعة من الشخصيات التى تعيش في العاصمة الرومانسية لمدينة نيويورك، مع توقف الملحن ستيفن لاودم (بيتر دينكلاج) عن تقديم أي الحان إبداعية جديدة، ومع عدم قدرته على إنهاء لحن جديد للأوبرا، وبناءً على طلب من زوجته باتريشيا (آن هاثاواي)، التي كانت معالجته السابقة، أن ينطلق بحثًا عن الإلهام، وفى خلال رحلته م يكتشفه أكثر بكثير مما كان يساوم عليه أو يتخيله.
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