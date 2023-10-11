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She Came To Me لـ آن هاثاواي يحقق 360 ألف دولار في 5 أيام عرض

10/11/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم She Came to Me إيرادات وصلت إلى 360 ألف دولار بـ 355 دار عرض أمريكية، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، على أن يصل باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة.

فيلم She Came to Me مدته وصلت إلى ساعة و42 دقيقة، وافتتح الفيلم الأمريكى بقلم ريبيكا ميلر الدورة الـ 73 من مهرجان Berlin International Film Festival، التي أقيمت في الفترة بين 16 فبراير الماضى إلى 26 من نفس الشهر.




She Came to Me

تضم الكوميديا الرومانسية للمخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر مجموعة من النجوم العالميين من بينهم بيتر دينكلاج وماريسا تومي وجوانا كوليج وبريان دارسي جيمس وآن هاثاواي.

فيلم الكوميديا المبهج She Came to Me يدور عن الحب بجميع أشكاله حيث تنسج معًا حكايات مجموعة من الشخصيات التى تعيش في العاصمة الرومانسية لمدينة نيويورك، مع توقف الملحن ستيفن لاودم (بيتر دينكلاج) عن تقديم أي الحان إبداعية جديدة، ومع عدم قدرته على إنهاء لحن جديد للأوبرا، وبناءً على طلب من زوجته باتريشيا (آن هاثاواي)، التي كانت معالجته السابقة، أن ينطلق بحثًا عن الإلهام، وفى خلال رحلته م يكتشفه أكثر بكثير مما كان يساوم عليه أو يتخيله.


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