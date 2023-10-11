على حسب برجها.. اعرفي كل أم هتعمل إيه بعد ما ولادها يروحوا المدرسة

MENAFN - Youm7) عودة المدارس أمر غاية في الأهمية في كل بيت، فتبدأ الأمهات يومهن من الصباح الباكر، هذا الوقت المميز الذي قد يرغب بعضهن في استغلاله بشكل مثالي، ومنهن من لا تعلم كيف تستغله بالشكل الصحيح، لذا نقدم مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي كيف تستغل كل أمالوقت بعد ذهاب أولادها إلى المدرسة.

عودة المدارس الأبراج الترابية

قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إن الأبراج الترابية مثل برج الجدي والثور والعذراء من الأمهات يحاولن صنع أشياء لأنفسهن، فمن المعروف أن شخصية الأبراج الترابية تهتم بنفسها بشكل زائد، لذا فمن الممكن أن تذهب الأمهات من مواليد هذه الأبراج إلى صالات الألعاب الرياضية "الجيم" أو الذهاب إلى صالونات التجميل قبل مجىء الأطفال من المدرسة.

الأبراج المائية

أما مواليد الأبراج المائية وهما السرطان والعقرب والحوت فكما أوضحت عنهم خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أنهم سيكون الأولوية بالنسبة لهن هو الذهاب للعمل خاصة إذا كانت شخصية قيادية ومؤثرة في عملها، كما أن الأمهات من مواليد الأبراج المائية يعشقن إثبات الذات ولديهن طموح زائد يدفعهن لأعلى المراتب.

الأم الأبراج الهوائية

وعن الأمهات من مواليد الأبراج الهوائية سواء برج الجوزاء أو الدلو أو الميزان فقد يفضلن قضاء الوقت في المنزل تحديدًا في النوم، لكي يتمكن من ممارسة مهامهن في الفترة ما بين بعد الظهيرة والليل.

الأبراج النارية

برج الأسد والحمل والقوس من الأبراج النارية، فالأمهات من مواليد هذه الأبراج ينافسن الوقت ويبحثن عن أسرع الطرق لإنجاز عدد كبير من المهام في وقت قياسي، لديهن نشاط غير عادي، يحاولن تكثيفه خلال هذه الفترة، دون تكاسل أو تراجع.

الذهاب إلى المدرسة



