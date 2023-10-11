على حسب برجها.. اعرفي كل أم هتعمل إيه بعد ما ولادها يروحوا المدرسة

(MENAFN
- Youm7) عودة المدارس أمر غاية في الأهمية في كل بيت، فتبدأ الأمهات يومهن من الصباح الباكر، هذا الوقت المميز الذي قد يرغب بعضهن في استغلاله بشكل مثالي، ومنهن من لا تعلم كيف تستغله بالشكل الصحيح، لذا نقدم مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي كيف تستغل كل أم
الوقت بعد ذهاب أولادها إلى المدرسة.
عودة المدارس الأبراج الترابية
قالت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام إن الأبراج الترابية مثل برج الجدي والثور والعذراء من الأمهات يحاولن صنع أشياء لأنفسهن، فمن المعروف أن شخصية الأبراج الترابية تهتم بنفسها بشكل زائد، لذا فمن الممكن أن تذهب الأمهات من مواليد هذه الأبراج إلى صالات الألعاب الرياضية "الجيم" أو الذهاب إلى صالونات التجميل قبل مجىء الأطفال من المدرسة.
الأبراج المائية
أما مواليد الأبراج المائية وهما السرطان والعقرب والحوت فكما أوضحت عنهم خبيرة الأبراج وعلم الأرقام أنهم سيكون الأولوية بالنسبة لهن هو الذهاب للعمل خاصة إذا كانت شخصية قيادية ومؤثرة في عملها، كما أن الأمهات من مواليد الأبراج المائية يعشقن إثبات الذات ولديهن طموح زائد يدفعهن لأعلى المراتب.
الأم الأبراج الهوائية
وعن الأمهات من مواليد الأبراج الهوائية سواء برج الجوزاء أو الدلو أو الميزان فقد يفضلن قضاء الوقت في المنزل تحديدًا في النوم، لكي يتمكن من ممارسة مهامهن في الفترة ما بين بعد الظهيرة والليل.
الأبراج النارية
برج الأسد والحمل والقوس من الأبراج النارية، فالأمهات من مواليد هذه الأبراج ينافسن الوقت ويبحثن عن أسرع الطرق لإنجاز عدد كبير من المهام في وقت قياسي، لديهن نشاط غير عادي، يحاولن تكثيفه خلال هذه الفترة، دون تكاسل أو تراجع.
الذهاب إلى المدرسة
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