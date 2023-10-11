أنشطة تساعد على دعم الفتيات إيجابيًا فى اليوم العالمى للفتاة

(MENAFN
- Youm7) في 11 أكتوبر من كل عام نحتفل باليوم العالمي
للفتاة،
ويعتبر هذا الحدث هو يوم لتكريم ورفع مستوى الوعي حول أهمية الفتيات داخل مجتمعاتها،
ونقدم
خلال السطور التالية أنشطة ممتعة للاستمتاع باليوم العالمي للفتاة وفقًا لما جاء في موقع " childfund.".
الفشار ومشاهدة التلفاز:
احتفلي باليوم العالمي للفتاة
بطريقة خفيفة من خلال مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض حكايات البطلات، أو قصص كفاح للفتيات المكافحات، سواء مع العائلة أو بعض الأصدقاء أو بمفردك
التعرف على النساء الرائعات والناجحات:
من الأفضل أن تقومي بالتعرف على قصص السيدات والفتيات الناجحات
سواء في محيط مجتمعك أوغيره، استمعي للقصص التي تحثك على النجاح والفخر بنفسك كفتاة لا تنقصين شيئا عن أي شخص آخر وأن هناك بطولات كثيرة للنساء حول العالم.
رفع مستوي الوعي الاجتماعي :
تعد مشاركة صور النساء والفتيات اللاتي تلهمك أو النساء العظيمات في حياتك من أفضل الطرق
الرائعة لزيادة الوعي عن طريق السوشيال ميديا الخاصة بك
دعم الفتيات المستضعفات حول العالم:
العالم الذي يتساوى فيه الرجال والنساء نسعى جميعًا للعمل من أجل تحقيقه، ولكن هناك عدد كبير من الفتيات في جميع أنحاء العالم يواجهن العديد من العوائق في رحلتهن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، لذا إذا كنت ترغبين في دعم الفتيات في جميع أنحاء العالم لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، فيمكنك شراء كتب تثقيفية أو دفع مصاريف منحة
دراسية لفتاة كتبرع لمرة واحدة أو رعايتها شهريًا.
اليوم العالمي للفتاة
اليوم العالمى للفتاة
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