أنشطة تساعد على دعم الفتيات إيجابيًا فى اليوم العالمى للفتاة

MENAFN - Youm7) في 11 أكتوبر من كل عام نحتفل باليوم العالميللفتاة،ويعتبر هذا الحدث هو يوم لتكريم ورفع مستوى الوعي حول أهمية الفتيات داخل مجتمعاتها،ونقدمخلال السطور التالية أنشطة ممتعة للاستمتاع باليوم العالمي للفتاة وفقًا لما جاء في موقع " childfund.".

الفشار ومشاهدة التلفاز:

احتفلي باليوم العالمي للفتاة

بطريقة خفيفة من خلال مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض حكايات البطلات، أو قصص كفاح للفتيات المكافحات، سواء مع العائلة أو بعض الأصدقاء أو بمفردك

التعرف على النساء الرائعات والناجحات:

من الأفضل أن تقومي بالتعرف على قصص السيدات والفتيات الناجحات

سواء في محيط مجتمعك أوغيره، استمعي للقصص التي تحثك على النجاح والفخر بنفسك كفتاة لا تنقصين شيئا عن أي شخص آخر وأن هناك بطولات كثيرة للنساء حول العالم.

رفع مستوي الوعي الاجتماعي :

تعد مشاركة صور النساء والفتيات اللاتي تلهمك أو النساء العظيمات في حياتك من أفضل الطرق

الرائعة لزيادة الوعي عن طريق السوشيال ميديا الخاصة بك

دعم الفتيات المستضعفات حول العالم:



العالم الذي يتساوى فيه الرجال والنساء نسعى جميعًا للعمل من أجل تحقيقه، ولكن هناك عدد كبير من الفتيات في جميع أنحاء العالم يواجهن العديد من العوائق في رحلتهن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، لذا إذا كنت ترغبين في دعم الفتيات في جميع أنحاء العالم لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، فيمكنك شراء كتب تثقيفية أو دفع مصاريف منحة

دراسية لفتاة كتبرع لمرة واحدة أو رعايتها شهريًا.

اليوم العالمي للفتاةاليوم العالمى للفتاة



