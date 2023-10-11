بلاش تتهوري.. 5 نصائح قبل قص شعرك بنفسك في المنزل

(MENAFN
- Youm7) "اتهوري وقصي شعرك"، نصيحة بعض الفتيات لبعضهن، خاصة مع بداية كل فصل من فصول السنة، فمع دخول فصل الخريف واستقبال الشتاء، قد تشعر الكثيرات من الفتيات بأنهن في حاجة للتغيير، وأول ما تفكر به هو قص شعرها للتغيير من مظهرها، فقد يكون ذلك لتجديد، أو إلهاء نفسها عن طاقة سلبية تحاول السيطرة عليها، وعلى الرغم من استطاعتها للذهاب إلى صالون التجميل إلا أنها تقرر القيام بتلك التجربة بنفسها، دون معرفة العواقب، ولذلك نقدم
بعض النصائح التي يجب الالتزام بها عند التفكير في قص الشعر بنفسك، وفقاً لما نشره موقع "allure".
الشعر
التفكير جيداً قبل القص
عليك قبل اتخاذ قرار قص الشعر بنفسك، التفكير جيدا، ومعرفة إذا كان بإمكانك فعل ذلك دون خسائر، أو مدى ضرورة القص، أو استشارة مختص ليساعدك في الطريقة واختيار القصة السهلة بالنسبة لكي والمناسبة لوجهك.
تجهيز الأدوات
عليك اختيار وتجهيز جميع أدواتك التي ستحاجينها مثل المقص، حيث يجب اختيار المقص "الحامي" ليكون أكثر دقة، ولا يؤثر بالسلب على أطراف الشعر، مع اختيار مشط ضيق المسام للتأكد من عدم وجود تكتلات في الشعر مع فرشاة لتسهيل التمشيط.
مقص شعر نظيف وجاف
يجب غسل الشعر بالشامبو وترطيبه قبل محاولة القص بنفسك، حيث إنه إذا كان شعرك زيتيا أو متسخا، فسوف يتكتل، مما يؤدي إلى مظهر غير متساو، مع ضرورة تجفيف الشعر ، على الرغم من أنها خطوة عكس ما يفعله المحترفون، إلا أنها ضرورية، لتكوني أكثر دقة، لأنك غير خبيرة في التعامل مع الشعر المموج، أو المجعد.
ابدأي بقطع صغيرة
ينصح جميع الخبراء، بعدم قص الكثير من خصل الشعر مرة واحدة وخاصة إذا كانت تلك المحاولة الأولى، وذلك لتجنب الوقوع في الخطأ، مع التأكد من عدم وجود أي تكتل في أي خصلة، مع الانتباه لاتجاه شعرك ومقصك.
طريقة القص
يفضل سحب الشعر بشكل مستقيم لأعلى بأصابعك لأنها أسهل طريقة للتأكد من أن الطول متساو بشكل عام، ثم ضعي مقصك بشكل موازي للشعر الذي يظهر من خلال أصابعك وقصي الشعر عموديا بدلا من قص الشعر بشكل مستقيم، ثم وجهي المقص إلى الأعلى وافتحي وأغلقي المقص بخفة على أطراف الشعر.
قص الشعر
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