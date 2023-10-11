بلاش تتهوري.. 5 نصائح قبل قص شعرك بنفسك في المنزل

MENAFN - Youm7) "اتهوري وقصي شعرك"، نصيحة بعض الفتيات لبعضهن، خاصة مع بداية كل فصل من فصول السنة، فمع دخول فصل الخريف واستقبال الشتاء، قد تشعر الكثيرات من الفتيات بأنهن في حاجة للتغيير، وأول ما تفكر به هو قص شعرها للتغيير من مظهرها، فقد يكون ذلك لتجديد، أو إلهاء نفسها عن طاقة سلبية تحاول السيطرة عليها، وعلى الرغم من استطاعتها للذهاب إلى صالون التجميل إلا أنها تقرر القيام بتلك التجربة بنفسها، دون معرفة العواقب، ولذلك نقدمبعض النصائح التي يجب الالتزام بها عند التفكير في قص الشعر بنفسك، وفقاً لما نشره موقع "allure".

الشعر





التفكير جيداً قبل القص

عليك قبل اتخاذ قرار قص الشعر بنفسك، التفكير جيدا، ومعرفة إذا كان بإمكانك فعل ذلك دون خسائر، أو مدى ضرورة القص، أو استشارة مختص ليساعدك في الطريقة واختيار القصة السهلة بالنسبة لكي والمناسبة لوجهك.

تجهيز الأدوات

عليك اختيار وتجهيز جميع أدواتك التي ستحاجينها مثل المقص، حيث يجب اختيار المقص "الحامي" ليكون أكثر دقة، ولا يؤثر بالسلب على أطراف الشعر، مع اختيار مشط ضيق المسام للتأكد من عدم وجود تكتلات في الشعر مع فرشاة لتسهيل التمشيط.

مقص شعر نظيف وجاف

يجب غسل الشعر بالشامبو وترطيبه قبل محاولة القص بنفسك، حيث إنه إذا كان شعرك زيتيا أو متسخا، فسوف يتكتل، مما يؤدي إلى مظهر غير متساو، مع ضرورة تجفيف الشعر ، على الرغم من أنها خطوة عكس ما يفعله المحترفون، إلا أنها ضرورية، لتكوني أكثر دقة، لأنك غير خبيرة في التعامل مع الشعر المموج، أو المجعد.

ابدأي بقطع صغيرة

ينصح جميع الخبراء، بعدم قص الكثير من خصل الشعر مرة واحدة وخاصة إذا كانت تلك المحاولة الأولى، وذلك لتجنب الوقوع في الخطأ، مع التأكد من عدم وجود أي تكتل في أي خصلة، مع الانتباه لاتجاه شعرك ومقصك.

طريقة القص

يفضل سحب الشعر بشكل مستقيم لأعلى بأصابعك لأنها أسهل طريقة للتأكد من أن الطول متساو بشكل عام، ثم ضعي مقصك بشكل موازي للشعر الذي يظهر من خلال أصابعك وقصي الشعر عموديا بدلا من قص الشعر بشكل مستقيم، ثم وجهي المقص إلى الأعلى وافتحي وأغلقي المقص بخفة على أطراف الشعر.

قص الشعر



