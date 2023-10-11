من فات قديمه تاه.. الفوائد النفسية لكتابة الجوابات منها زيادة التفاعل الإنسانى

MENAFN - Youm7) "من فات قديمه تاه" أو كما يؤمن البعض أن للأشياء القديمة حتى وإن كانت بسيطة روحا مختلفة، تجعل الشخص يعيد تذكر كل ما هو جميل مر عليه، بداية من الاستماع لأغنية القديمة، أو مشاهدة فيلم كان محببا لقلبه في الصغر، حتى معاودة ظهور بعض الإطلالات لموضة قديمة..

فذكريات الماضي تنعش كل شيء من حولنا، ويزيد بهجة الأيام ، ومن الأشياء التي افتقدها البعض والبعض الآخر متمسكًا بها هي كتابة الجوابات الورقية، سواء كبرقية تهنئة أو رسالة لمحبوب، أو إرسال جملة بخط اليد لشخصك المميز، سألنا الدكتورة سمر كشك استشاري الصحة النفسية عن الفوائد النفسية لكتابة الجوابات..





الجوابات التفاعل الإنساني

قالت استشاري الصحة النفسية إن كتابة الجوابات لها تأثير السحر على الراسل والمرسل إليه، في تزايد التفاعل الإنساني، وجعل الكلمات من لحم ودم، وليست مجرد رسالة جافة بلا مشاعر، فمجهود الكتابة يظهر أكثر في الجوابات أكثر من الرسائل النصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تزيد من تدفق المشاعر

وتابعت استشاري الصحة النفسية أن الجوابات تزيد من تدفق المشاعر، كما تعطي فرصة للشخص الذي يكتب هذه الرسالة للتعبير عما بداخله أكثر من الحديث.

جوابات زيادة الإحساس

خاصة بين شركاء الحياة، فكتابة الجوابات تجعلهما في حالة كبيرة من زيادة المشاعر، كما أوضحت استشاري الصحة النفسية أن خط اليد يعطي للمرسل إليه إحساس بالأهمية وتقدير الطرف الآخر له، واستشعاره بعمق مشاعره.

زيادة الشعور بالسعادة

وأردفت استشاري الصحة النفسية أن كتابة الرسائل بطريقة الجوابات قديمًا بخط اليد لها مفعول السحر على كاتبها و شعوره بسعادة عارمة وقت الكتابة، وأيضاً لها تأثير كبير عندما يمر عليها وقت و يعيد معها الذكريات لما لها من قيمة كبيرة بمرور الوقت عليها، فالجوابات تخلق الذكريات .

فائدة كتابة الجوابات



