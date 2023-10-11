من فات قديمه تاه.. الفوائد النفسية لكتابة الجوابات منها زيادة التفاعل الإنسانى

(MENAFN
- Youm7) "من فات قديمه تاه" أو كما يؤمن البعض أن للأشياء القديمة حتى وإن كانت بسيطة روحا مختلفة، تجعل الشخص يعيد تذكر كل ما هو جميل مر عليه، بداية من الاستماع لأغنية القديمة، أو مشاهدة فيلم كان محببا لقلبه في الصغر، حتى معاودة ظهور بعض الإطلالات لموضة قديمة..
فذكريات الماضي تنعش كل شيء من حولنا، ويزيد بهجة الأيام ، ومن الأشياء التي افتقدها البعض والبعض الآخر متمسكًا بها هي كتابة الجوابات الورقية، سواء كبرقية تهنئة أو رسالة لمحبوب، أو إرسال جملة بخط اليد لشخصك المميز، سألنا الدكتورة سمر كشك استشاري الصحة النفسية عن الفوائد النفسية لكتابة الجوابات..
الجوابات التفاعل الإنساني
قالت استشاري الصحة النفسية إن كتابة الجوابات لها تأثير السحر على الراسل والمرسل إليه، في تزايد التفاعل الإنساني، وجعل الكلمات من لحم ودم، وليست مجرد رسالة جافة بلا مشاعر، فمجهود الكتابة يظهر أكثر في الجوابات أكثر من الرسائل النصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تزيد من تدفق المشاعر
وتابعت استشاري الصحة النفسية أن الجوابات تزيد من تدفق المشاعر، كما تعطي فرصة للشخص الذي يكتب هذه الرسالة للتعبير عما بداخله أكثر من الحديث.
جوابات زيادة الإحساس
خاصة بين شركاء الحياة، فكتابة الجوابات تجعلهما في حالة كبيرة من زيادة المشاعر، كما أوضحت استشاري الصحة النفسية أن خط اليد يعطي للمرسل إليه إحساس بالأهمية وتقدير الطرف الآخر له، واستشعاره بعمق مشاعره.
زيادة الشعور بالسعادة
وأردفت استشاري الصحة النفسية أن كتابة الرسائل بطريقة الجوابات قديمًا بخط اليد لها مفعول السحر على كاتبها و شعوره بسعادة عارمة وقت الكتابة، وأيضاً لها تأثير كبير عندما يمر عليها وقت و يعيد معها الذكريات لما لها من قيمة كبيرة بمرور الوقت عليها، فالجوابات تخلق الذكريات .
فائدة كتابة الجوابات
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