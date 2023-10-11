5 أفكار مختلفة لإطلالة متميزة وشيك أثناء فصل الخريف

MENAFN - Youm7) كل فتاة تريد أن تبدو أنيقة من خلال اختيار الملابس التى تجعلها جميلة وجذابة، ومن كثرة القطع فى دولاب الملابس لا تعرف كيف ترتدى الملابس بشكل متناسق لإطلالة جديدة كل مرة، ويوجد بعض الاقتراحات الخاصة لفصل الخريف وكيفية ارتداء الأزياءفيه، ولمعرفة بعض من تلك الأفكار المبتكرة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".

طرق مختلفة لارتداء القميص لفصل الخريف:قميص من الجلد:

يعتبر الجلد من الاختيارات الجيدة فى فصل الخريف، سواء كان عن طريق ارتداء سترة من الجلد أو سروال من الجلد، والقميص من السهل جعل الفتاة دافئة فى الطقس البارد، عن طريق ارتداء فستان قصير وارتداء قميص من الجلد، مع حذاء منخفض الكعب، ليعطى طلة ونعومة فائقة.



من الجلد

قميص مع سروال واسع:

السترة الخريفية التى تشبه القميص هى مناسبة لفصل الخريف الذى يحتوى على لسعات برد خفيفة محببة، ومن السهل ارتداء قميص مع سروال فضفاض يعطى الكثير من الراحة، عن طريق اختيار سروال واسع، مع سترة وحقيبة بنفس اللون، مما تعطى طلة متباينة لا تقاوم.

واسعقميص كبيرة مع سروال جينز وقميص أبيض:

يوجد أسلوب أخر يمكن أن تتبعه الفتاة وهو ارتداء قميص كبير الحجم، مع ارتداء سروال من الجينز واسع الساق مع ارتداء تى شيرت واختيار حذاء عالى الكعب، لطلة غير متوقعة وعالية الجاذبية.



قميص كبير

قميص منقوش:

قد تكون بعض الفتيات لا تحب ارتداء الملابس المنفوخة وتحب ارتداء الملابس التى تحافظ على شكل جسمها نحيف، فيمكن فى هذه الحالة تختار تلك الطلة وأن ترتدى ملابس من الصوف وترتدى من فوقها القميص للحصول على الدفئ وبشكل أنيق.



منقوش

قميص باللون الأخضر الحيوى:

يوجد طريقة أخرى لارتداء القميص خلال فصل الخريف وهو ارتداء قميص باللون الأخضر الزاهى، مع ارتداء الملابس التحتية مثل البلوزة أو السروال باللون الأسود، مما يعطى اللون الأخضر بهجة للون الأسود القاتم، حتى يعمل القميص الملون بمزيج من السطوع للملابس.

اخضر



