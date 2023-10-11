5 أفكار مختلفة لإطلالة متميزة وشيك أثناء فصل الخريف

(MENAFN
- Youm7) كل فتاة تريد أن تبدو أنيقة من خلال اختيار الملابس التى تجعلها جميلة وجذابة، ومن كثرة القطع فى دولاب الملابس لا تعرف كيف ترتدى الملابس بشكل متناسق لإطلالة جديدة كل مرة، ويوجد بعض الاقتراحات الخاصة لفصل الخريف وكيفية ارتداء الأزياء
فيه، ولمعرفة بعض من تلك الأفكار المبتكرة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "instyle".
طرق مختلفة لارتداء القميص لفصل الخريف:
قميص من الجلد:
يعتبر الجلد من الاختيارات الجيدة فى فصل الخريف، سواء كان عن طريق ارتداء سترة من الجلد أو سروال من الجلد، والقميص من السهل جعل الفتاة دافئة فى الطقس البارد، عن طريق ارتداء فستان قصير وارتداء قميص من الجلد، مع حذاء منخفض الكعب، ليعطى طلة ونعومة فائقة.
من الجلد
قميص مع سروال واسع:
السترة الخريفية التى تشبه القميص هى مناسبة لفصل الخريف الذى يحتوى على لسعات برد خفيفة محببة، ومن السهل ارتداء قميص مع سروال فضفاض يعطى الكثير من الراحة، عن طريق اختيار سروال واسع، مع سترة وحقيبة بنفس اللون، مما تعطى طلة متباينة لا تقاوم.
واسع
قميص كبيرة مع سروال جينز وقميص أبيض:
يوجد أسلوب أخر يمكن أن تتبعه الفتاة وهو ارتداء قميص كبير الحجم، مع ارتداء سروال من الجينز واسع الساق مع ارتداء تى شيرت واختيار حذاء عالى الكعب، لطلة غير متوقعة وعالية الجاذبية.
قميص كبير
قميص منقوش:
قد تكون بعض الفتيات لا تحب ارتداء الملابس المنفوخة وتحب ارتداء الملابس التى تحافظ على شكل جسمها نحيف، فيمكن فى هذه الحالة تختار تلك الطلة وأن ترتدى ملابس من الصوف وترتدى من فوقها القميص للحصول على الدفئ وبشكل أنيق.
منقوش
قميص باللون الأخضر الحيوى:
يوجد طريقة أخرى لارتداء القميص خلال فصل الخريف وهو ارتداء قميص باللون الأخضر الزاهى، مع ارتداء الملابس التحتية مثل البلوزة أو السروال باللون الأسود، مما يعطى اللون الأخضر بهجة للون الأسود القاتم، حتى يعمل القميص الملون بمزيج من السطوع للملابس.
اخضر
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