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تعرف على غرامات شركات المحمول خلال 6 أشهر

10/11/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Youm7) غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، مقدمي خدمات المحمول 52 مليون جنيه، وذلك عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال النصف الأول من عام 2023.



وعدل جهاز تنظيم الاتصالات، لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، بمضاعفة الغرامات المطبقة، وبدأ تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة فى النصف الثانى من عام 2021.



وتعتبر مصر من أوائل الدول التى اهتمت بوضع أًسس لحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمى والدولى، ويتولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تنفيذ ذلك من خلال عدة محاور أبرزها مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميًا، وذلك لضمان تلقى شكاوى الجودة على مدار اليوم والتى تتعدى الـ 50 ألف شكوى خلال الربع الواحد.



كما وضع الجهاز، آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التى تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء فى تنفيذها فى النصف الثانى من عام 2021.



أما بالنسبة للاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية، أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـى (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين فى خدمات بدون علمهم أو رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، فى حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها.







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