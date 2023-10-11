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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة صحارا للتنمية بقيمة 50 مليون جنيه

10/11/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصري ، عن تنفيذ صفقة على شركة صحارا للتنمية خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 15.6 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه، وصفقة على اوزايس جروب قرية جاردن بيتش بحجم تداول 44 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 33 عملية.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.325 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 577.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.02%، والعرب على 5.87%، واستحوذت المؤسسات على 33.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.35%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.8 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 28.2 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 19653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 23628 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8226 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 5491 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5429 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.40% ليغلق عند مستوى 1449 نقطة.







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