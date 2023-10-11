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التخطيط: إنشاء 13 تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء خلال خطة 23/2024

10/11/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير لوزارة التخطي والتنمية الاقتصادية عن أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال خطة عام 23/2024 ، ومنها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي استكمال إنشاء عدد (13) تجمعًا زراعيًا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 141.995 ألف فدان، استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام 14505 أفدنة.



وفي مجال الصرف الصحي، تستهدف الخطة تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، ومد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة، وفي مجال الخدمات الأخرى تستهدف الخطة ستهدف الخطة تنفيذ عدة مشروعات منها استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل.



فيما يتعلق بأهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة جنوب سيناء خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنها تضم العديد من المشروعات منها استكمال إنشاء عدد (15) تجمعًا زراعيًا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول، مشروع الدلتا الجديد لإجراءات حصر وتصنيف وتقييم الأراضي للمشروعات القومية الزراعية، استكمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر، وذلك لتقوية الضغوط وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضي والاستفادة الكاملة من طاقتها.







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