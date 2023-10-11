تعرف على جدول فعاليات الثقافية والفنية بمعرض زايد للكتاب بعد افتتاحه

(MENAFN
- Youm7) انطلق اليوم، معرض زايد للكتاب ،
في دورته التاسعة، التي يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة، والتي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفى جمال الغيطانى، أشهر مراسل صحفى على الجبهة، شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر".
يضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية، تبدأ من يوم الخميس 12 أكتوبر حتى يوم 22 من الشهر نفسه.
جدول معرض زايد للكتاب
المعرض يقام علي مساحه 3000 متر مربع و يتضمن صالة عرض رئيسية يشارك بها أكثر من 120 ناشرا ومكتبة وتعرض آلاف من الاصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد للكتاب، بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد و مجلس أمناء المدينة.
جدير بالذكر أن المعرض يقام في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب المدينة و يفتح أبوابه يومياً للجمهور من العاشرة صباحًا حتي العاشرة مساءً، و يتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية علي مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.
MENAFN11102023000132011024ID1107227228
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.