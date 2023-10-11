تعرف على جدول فعاليات الثقافية والفنية بمعرض زايد للكتاب بعد افتتاحه

MENAFN - Youm7) انطلق اليوم، معرض زايد للكتاب ،في دورته التاسعة، التي يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة، والتي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفى جمال الغيطانى، أشهر مراسل صحفى على الجبهة، شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر".

يضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية، تبدأ من يوم الخميس 12 أكتوبر حتى يوم 22 من الشهر نفسه.

جدول معرض زايد للكتاب

المعرض يقام علي مساحه 3000 متر مربع و يتضمن صالة عرض رئيسية يشارك بها أكثر من 120 ناشرا ومكتبة وتعرض آلاف من الاصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد للكتاب، بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد و مجلس أمناء المدينة.

جدير بالذكر أن المعرض يقام في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب المدينة و يفتح أبوابه يومياً للجمهور من العاشرة صباحًا حتي العاشرة مساءً، و يتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية علي مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.