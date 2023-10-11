غرفة الكتاب المكسيكية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب الكتب المدرسية

MENAFN - Youm7) لجأت الغرفة الوطنية لصناعة النشر المكسيكية، إلى القضاء الإدراى، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة، بسبب إلغاء برنامج مشاركة الناشرين فى صناعة الكتب المدرسية، والذى استمر منذ ما يزيد على 25 عاما.

تعود تفاصيل الأزمة، إلى الشهر الماضى، حينما أثار قرار الحكومة عاصفة من الاحتجاجات فى قطاع النشر واليوم، أصدرت الغرفة الوطنية لصناعة النشر المكسيكية (CANIEM) تحذيرًا بشأن "المخاطر التي تهدد حرية النشر" من خلال "الاتفاق الذي يلغي لوائح حرية النشر، وتطوير الكتب المدرسية للمدارس الثانوية.

وقامت أكثر من 220 دار نشر في بلد يضم ما لا يقل عن 125.9 مليون متحدث باللغة الإسبانية بتذكير السوق المكسيكية والحكومة بأن ناشري السوق المكسيكي شاركوا بنجاح في أكثر من جيل من العاملين فى المجال التعليمى، ويعملون بموجب القانون منذ أواخر التسعينيات مع الطلاب والمعلمين.

وقال الناشرون إن إلغاء هذا البرنامج الذى يمتد لـ 25 عامًا هو هدف الدعوى، وكما أعلن اليوم في بيانه، فقد لجأت CANIEM إلى المحاكم الفيدرالية للمطالبة بإصدار أمر قضائى من شأنه أن يكبح "تصرفات سلطات وزارة التعليم العام، التعسفية والتى تتعارض مع الدستور والانتخابات العامة"، بمنع القانون الناشرين من الاستمرار في المشاركة في إنتاج الكتب المدرسية المجانية" لمستويات المدارس الثانوية "على حساب الملايين من الطلاب والمدرسين المكسيكيين".

تشير التقارير الإخبارية إلى نية الإجراء القضائي الذي اتخذته CANIEM باعتباره محاولة للدفاع عن الناشرين ضد "استبعاد صناعة النشر المكسيكية" في برنامج "الكتب المدرسية المجانية" الحالي الذي تنفذه الحكومة؛ وإلغاء العلاقة التي دامت 25 عاماً والتي خلقت الكتب المدرسية في الماضي؛ وفقدان "استقلالية المعلمين" في نهج المحتوى الحكومي المنشأ حديثًا.