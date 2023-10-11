Wednesday, 11 October 2023 10:57 GMT

احتفالية تحدى وإرادة لذوى الهمم فى مكتبة القاهرة الكبرى

10/11/2023 2:34:54 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت منذ قليل مكتبة القاهرة الكبرى احتفالية تحدى وإرادة لذوى الهمم، تحت إشراف الكاتب ياسر عثمان، بمشاركة فريق طموح للكنوز البشرية برئاسة
الكاتب عبدالرحمن مؤمن، وإشراف الدكتورة منال أبو المجد.

قدمت الفعالية محاضرات وورش عمل لتدريب ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع، كما قدمت فقرات فنية ترفيهية، حيث أقيمت الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء خاصة ولذوى الهمم بصفة عامة، بحضور جمعيات اجتماعية ومؤسسات خيرية وعدد من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة .


مشاركة ذوى الهمم


تعد مكتبة القاهرة الكبرى أكبر مكتبة عامة في مصر، وهي أيضاً مركز ثقافي وحضاري مهم لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور العام من مختلف الفئات والأعمار، حيث توجد مجموعة كبيرة جدّاً من الكتب والمراجع العلمية القديمة والحديثة، كما تضم مركز معلومات متخصص للقاهرة الكبرى، وتمتلك المكتبة إطلالة رائعة على النيل، ويعدّ أبرز ما يميّزها كذلك تصميمها المعماري العريق، حيث كان المبنى عبارة عن قصر تاريخي كان مملوكاً لابنة السلطان حسين كامل، الأميرة سميحة كامل فى أواخر القرن التاسع عشر.


خلال النشاط


نسب هذا القصر المقام عليه هذه المكتبة إلى صاحبته الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية ، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية ، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.


جانب من الأنشطة


تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة ، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.

تقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالى 3475 متر مربع ، أما المبانى الأصلية فتشغل 350 متراً مربعاً
وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعى.


MENAFN11102023000132011024ID1107227226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث