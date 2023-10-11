احتفالية تحدى وإرادة لذوى الهمم فى مكتبة القاهرة الكبرى

(MENAFN
- Youm7) نظمت منذ قليل مكتبة القاهرة الكبرى احتفالية تحدى وإرادة لذوى الهمم، تحت إشراف الكاتب ياسر عثمان، بمشاركة فريق طموح للكنوز البشرية برئاسة
الكاتب عبدالرحمن مؤمن، وإشراف الدكتورة منال أبو المجد.
قدمت الفعالية محاضرات وورش عمل لتدريب ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع، كما قدمت فقرات فنية ترفيهية، حيث أقيمت الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء خاصة ولذوى الهمم بصفة عامة، بحضور جمعيات اجتماعية ومؤسسات خيرية وعدد من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة .
مشاركة ذوى الهمم
تعد مكتبة القاهرة الكبرى أكبر مكتبة عامة في مصر، وهي أيضاً مركز ثقافي وحضاري مهم لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور العام من مختلف الفئات والأعمار، حيث توجد مجموعة كبيرة جدّاً من الكتب والمراجع العلمية القديمة والحديثة، كما تضم مركز معلومات متخصص للقاهرة الكبرى، وتمتلك المكتبة إطلالة رائعة على النيل، ويعدّ أبرز ما يميّزها كذلك تصميمها المعماري العريق، حيث كان المبنى عبارة عن قصر تاريخي كان مملوكاً لابنة السلطان حسين كامل، الأميرة سميحة كامل فى أواخر القرن التاسع عشر.
خلال النشاط
نسب هذا القصر المقام عليه هذه المكتبة إلى صاحبته الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية ، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية ، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.
جانب من الأنشطة
تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة ، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.
تقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالى 3475 متر مربع ، أما المبانى الأصلية فتشغل 350 متراً مربعاً
وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعى.
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