احتفالية تحدى وإرادة لذوى الهمم فى مكتبة القاهرة الكبرى

MENAFN - Youm7) نظمت منذ قليل مكتبة القاهرة الكبرى احتفالية تحدى وإرادة لذوى الهمم، تحت إشراف الكاتب ياسر عثمان، بمشاركة فريق طموح للكنوز البشرية برئاسةالكاتب عبدالرحمن مؤمن، وإشراف الدكتورة منال أبو المجد.

قدمت الفعالية محاضرات وورش عمل لتدريب ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع، كما قدمت فقرات فنية ترفيهية، حيث أقيمت الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء خاصة ولذوى الهمم بصفة عامة، بحضور جمعيات اجتماعية ومؤسسات خيرية وعدد من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة .

مشاركة ذوى الهمم





تعد مكتبة القاهرة الكبرى أكبر مكتبة عامة في مصر، وهي أيضاً مركز ثقافي وحضاري مهم لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور العام من مختلف الفئات والأعمار، حيث توجد مجموعة كبيرة جدّاً من الكتب والمراجع العلمية القديمة والحديثة، كما تضم مركز معلومات متخصص للقاهرة الكبرى، وتمتلك المكتبة إطلالة رائعة على النيل، ويعدّ أبرز ما يميّزها كذلك تصميمها المعماري العريق، حيث كان المبنى عبارة عن قصر تاريخي كان مملوكاً لابنة السلطان حسين كامل، الأميرة سميحة كامل فى أواخر القرن التاسع عشر.

خلال النشاط





نسب هذا القصر المقام عليه هذه المكتبة إلى صاحبته الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية ، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية ، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.

جانب من الأنشطة





تقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة ، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.

تقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالى 3475 متر مربع ، أما المبانى الأصلية فتشغل 350 متراً مربعاً

وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعى.