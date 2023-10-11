مجموعة من كتب الفائز بجائزة نوبل 2023.. من أين نبدأ قراءة جون فوس

MENAFN - Youm7) حصل الكاتب النرويجي جون فوس "يون فوسه" على جائزة نوبل هذا العام 2023 بعد أن تم ترشيحه على مدى سنوات للفوز بالجائزة، وإذا كنت من الباحثين عن كتبه إليك بعض الطرق الجيدة التى تساعدك على الدخول لعالمه من خلال ترشيح مجموعة من أعمال الروائي والكاتب المسرحي والشاعر البالغ من العمر 64 عامًا، الذى أصبح أشهر كاتب نرويجي للرواية المعاصرة في العالم.

في حياته المهنية ككاتب مسرحي، تم الترحيب بفوس باعتباره "إبسن الجديد" وهو ما يؤكده حقيقة مفادها أن مسرحياته هي الأكثر عرضاً على نطاق واسع في النرويج، وعلى الرغم من سنوات من الإشادة الدولية، إلا أن كتب "فوسه" لم تبدأ فى الوصول إلى الاتجاه السائد فى النشر المترجم باللغة الإنجليزية وهنا مجموعة من ترشيحات كتبه التى يمكن البدء بها:

مشاهد من الطفولة

قصص فوس "القصيرة جدًا في كثير من الأحيان" تتضمن مجموعة مشاهد من الطفولة تمتد عبر مسيرة فوس الأدبية من عام 1983 إلى عام 2013، وهي بمثابة تعبير عن الموضوعات الرئيسية التي يركز عليها في أعماله: "الطفولة، والذاكرة، والأسرة"، إلى جانب فكرتان قويتان مسيطرتان الأولى الشعور بالازدواجية بالمعنى الشخصى القائم على فكرة أن داخل كل إنسان شخص آخر والقدرية بمعنى أنه عادة ما يعيد النظر في المصادفات والحوادث القدرية.

أليس عند النار

أليس عند النار هى رواية فوس القصيرة الصادرة عام 2023 وفى "أليس عند النار"، ترقد امرأة عجوز تدعى سيجن بجوار النار في منزلها بجوار مضيق بحرى، وتتذكر نفسها قبل 20 عامًا وبزوجها آسلى الذي جدف ذات يوم على الماء وسط عاصفة، ولم يعد أبدا.

المرفأ

نشرت رواية The Boathouse أو المرفأ عام 1989، وهي أقرب ما كتبه فوس إلى رواية الجريمة وفى الأحداث يبدو أن الراوي البالغ من العمر 30 عامًا قد فشل في كل شيء فى الحياة فهو يعيش مع والدته، وهو منعزل فعليًا، ولا يبدو أنه قادر على القيام بالأشياء الأساسية بنفسه.

أهم إنجازاته تكمن في ماضيه ومن أبرز معالمها فرقة الروك التي كان يملكها مع صديق طفولته كنوت، الذي فقد الاتصال به ومع ذلك، سيؤدي لقاء صدفة مع كنوت، المتزوج والناجح نسبيًا، إلى خاتمة مدمرة.