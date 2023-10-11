مجموعة من كتب الفائز بجائزة نوبل 2023.. من أين نبدأ قراءة جون فوس

(MENAFN
- Youm7) حصل الكاتب النرويجي جون فوس "يون فوسه" على جائزة نوبل هذا العام 2023 بعد أن تم ترشيحه على مدى سنوات للفوز بالجائزة، وإذا كنت من الباحثين عن كتبه إليك بعض الطرق الجيدة التى تساعدك على الدخول لعالمه من خلال ترشيح مجموعة من أعمال الروائي والكاتب المسرحي والشاعر البالغ من العمر 64 عامًا، الذى أصبح أشهر كاتب نرويجي للرواية المعاصرة في العالم.
في حياته المهنية ككاتب مسرحي، تم الترحيب بفوس باعتباره "إبسن الجديد" وهو ما يؤكده حقيقة مفادها أن مسرحياته هي الأكثر عرضاً على نطاق واسع في النرويج، وعلى الرغم من سنوات من الإشادة الدولية، إلا أن كتب "فوسه" لم تبدأ فى الوصول إلى الاتجاه السائد فى النشر المترجم باللغة الإنجليزية وهنا مجموعة من ترشيحات كتبه التى يمكن البدء بها:
مشاهد من الطفولة
قصص فوس "القصيرة جدًا في كثير من الأحيان" تتضمن مجموعة مشاهد من الطفولة تمتد عبر مسيرة فوس الأدبية من عام 1983 إلى عام 2013، وهي بمثابة تعبير عن الموضوعات الرئيسية التي يركز عليها في أعماله: "الطفولة، والذاكرة، والأسرة"، إلى جانب فكرتان قويتان مسيطرتان الأولى الشعور بالازدواجية بالمعنى الشخصى القائم على فكرة أن داخل كل إنسان شخص آخر والقدرية بمعنى أنه عادة ما يعيد النظر في المصادفات والحوادث القدرية.
أليس عند النار
أليس عند النار هى رواية فوس القصيرة الصادرة عام 2023 وفى "أليس عند النار"، ترقد امرأة عجوز تدعى سيجن بجوار النار في منزلها بجوار مضيق بحرى، وتتذكر نفسها قبل 20 عامًا وبزوجها آسلى الذي جدف ذات يوم على الماء وسط عاصفة، ولم يعد أبدا.
المرفأ
نشرت رواية The Boathouse أو المرفأ عام 1989، وهي أقرب ما كتبه فوس إلى رواية الجريمة وفى الأحداث يبدو أن الراوي البالغ من العمر 30 عامًا قد فشل في كل شيء فى الحياة فهو يعيش مع والدته، وهو منعزل فعليًا، ولا يبدو أنه قادر على القيام بالأشياء الأساسية بنفسه.
أهم إنجازاته تكمن في ماضيه ومن أبرز معالمها فرقة الروك التي كان يملكها مع صديق طفولته كنوت، الذي فقد الاتصال به ومع ذلك، سيؤدي لقاء صدفة مع كنوت، المتزوج والناجح نسبيًا، إلى خاتمة مدمرة.
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