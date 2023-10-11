صفقة جوجل لمحرك البحث الافتراضى لأبل مهددة بالإلغاء.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) نشر تقرير بواسطة The Register يقيم التداعيات المحتملة على شركة Apple بسبب المحاكمة الأمريكية المستمرة لمكافحة الاحتكار ضد Google ، مع اعتبار وزارة العدل اتفاقية خدمات المعلومات (ISA) بين Google مع Apple كدليل على أنها تحتكر محرك البحث.

وقال المستشار المالي بيرنشتاين في التقرير الذي اطلعت عليه The Register: "نعتقد أن هناك احتمالًا أن تحكم المحاكم الفيدرالية ضد Google وتجبرها على إنهاء صفقة البحث مع شركة Apple"، وأضاف:" نحن نقدر أن قيمة الصفقة تبلغ 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على شكل مدفوعات سنوية من Google إلى Apple، وهو ما يمثل 14-16 % من أرباح التشغيل السنوية لشركة Apple".

من المعروف على نطاق واسع أن شركتي Apple وGoogle لديهما اتفاقية مالية كبيرة تضمن مكانة Google كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة Apple التي تعمل بنظام التشغيل iOS، لكن لم تكشف أي من الشركتين عن المبالغ المعنية، وفي عام 2021، اقترح المستشار المالي بيرنشتاين أن جوجل تدفع لشركة أبل ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا للحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، في مذكرة جديدة للمستثمرين، يزعم المحلل أن مدفوعات Google لشركة Apple تتراوح الآن بين 18 مليار دولار و20 مليار دولار، وفقاً لموقع macrumors.

وكشفت المحاكمة الشهر الماضي أن مايكروسوفت فكرت في بيع محرك البحث Bing الخاص بها إلى شركة Apple، ولو حدث الاستحواذ، لكان Bing قد حل محل Google كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة Apple.

ويقول الخبراء إن هناك احتمال أن تخسر جوجل القضية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض اتفاقية أبل المربحة، والتي ظلت سارية منذ عقد من الزمن، لخطر كبير، ومع ذلك، من غير المتوقع صدور حكم في هذه القضية قبل العام المقبل، ومن المحتمل أن يتم تمديد الإجراءات من خلال عملية الاستئناف المطولة.