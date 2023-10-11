Adobe تقدم ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة لـ Photoshop وillustrator

MENAFN - Youm7) قدمت شركة Adobe في مؤتمر MAX السنوي، نظرة ثاقبة لخططها لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Photoshop وIllustrator وتطبيقات التصميم الشائعة الأخرى، حيث قامت Adobe بتكرار استخدام Firefly، نموذج إنشاء الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي، باستخدام نموذج Firefly Image 2، من خلال هذا النموذج تستخدام إمكانيات تحويل النص إلى صورة محسنة في تطبيق الويب Firefly، ويتيح خيار Geneative Match للمستخدمين إنشاء محتوى بأنماط يحددها المستخدم، وتسمح إعدادات الصور بإجراء تعديلات على الصورة بأسلوب التصوير الفوتوغرافي، كما تساعد التوجيهات السريعة المستخدمين على تحسين اقتراحاتهم للحصول على نتائج نهائية أفضل.

أما بالنسبة للجودة، فإن Firefly Image تقدم شكل أفضل للبشرة والشعر والعينين واليدين والجسم، بالإضافة إلى أنها توفر ألوانًا أفضل ونطاقًا ديناميكيًا محسنًا، ويتم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعبئة التوليدية في Adobe Photoshop، مما يسمح للمستخدمين بإضافة المحتوى وتوسيعه وإزالته باستخدام المطالبات النصية، وفقاً لموقع macrumors.

يوجد الآن نموذج Firefly Vector Model، والذي تقول Adobe إنه أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في العالم لإنشاء رسومات متجهة، ويمكن استخدام Firefly Vector Model المدمج في Adobe Illustrator لإنشاء جميع أنواع الرسومات المتجهة، بما في ذلك الشعارات وتصميمات مواقع الويب وتغليف المنتجات.

وفقًا لشركة Adobe، يمكن لنموذج Firefly Vector إنشاء مخرجات نمطية ومتجهة "ذات جودة بشرية" باستخدام ميزة رسومية Text to Vector، ويتم تنظيم الرسومات التي تم إنشاؤها في مجموعات وقابلة للتحرير بالكامل، مع خيارات تتناسب مع النمط الحالي للوحة الرسم.

يحتوي Adobe Express أيضًا على نموذج Firefly Design جديد لإنشاء قوالب لمنشورات الوسائط الاجتماعية وأصول التسويق، ويمكن لـ Firefly Design Model إنشاء قوالب بنسب أبعاد شائعة قابلة للتعديل في Express.