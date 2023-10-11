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سبيس إكس تطلق صاروخ Falcon Heavy لإطلاق مهمة الكويكب Psyche

10/11/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Youm7) وصل صاروخ SpaceX القوي Falcon Heavy إلى منصة الإطلاق قبل إطلاقه المخطط له هذا الأسبوع.



وأطلقت شركة SpaceX صاروخ Falcon Heavy لإطلاق المجمع 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا الثلاثاء من الأسبوع الجارى ، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة فسيطلق الصاروخ مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا نحو كويكب معدني غريب، يُسمى أيضًا Psyche، صباح الخميس 12 أكتوبر ، وفقا لتقرير سبيس .



لكن الطبيعة الأم قد لا تتعاون مع هذه الخطة: فالتوقعات الحالية تتوقع أن يكون الطقس جيدًا بما يكفي للإطلاق يوم الخميس بنسبة 20٪ فقط، حسبما قال مسؤولو ناسا في تحديث وتتمتع مهمة Psyche بفرص إطلاق احتياطية حتى 25 أكتوبر.

وسيرسل الصاروخ "فالكون هيفي" "سايكي" نحو الجسم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو جسم يبلغ عرضه حوالي 173 ميلًا (280 كيلومترًا) يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.



وستصل المركبة الفضائية إلى هدفها في عام 2029، ثم ستدرس الكويكب المعدني عن قرب لمدة 26 شهرًا قادمة على الأقل ، ويعتقد علماء الفلك أن سايكي قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي قديم، لذلك يمكن أن تكشف ملاحظات البعثة الكثير عن هذه اللبنات الأساسية للكواكب والأيام الأولى للنظام الشمسي بشكل عام.



يتكون الصاروخ Falcon Heavy من ثلاث مراحل أولى مربوطة معًا من العمود الفقري لصاروخ SpaceX Falcon 9 ، ويعلو قلبه المركزي مرحلة عليا والحمولة.



وظهر الصاروخ الثقيل وهو ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا - لأول مرة في فبراير 2018، في رحلة تجريبية أرسلت سيارة تسلا رودستر الحمراء التابعة لإيلون ماسك إلى مدار حول الشمس.



وقد طار الصاروخ سبع مرات حتى الآن، كان آخرها في يوليو من هذا العام ، وستكون Psyche هي مهمتها الأولى لناسا.







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