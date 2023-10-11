روبوت Honey Astrobee التابع لناسا يطير لموطنه فى خلية محطة الفضاء الدولية

MENAFN - Youm7) عادت النحلة الآلية الصفراء التابعة لناسا إلى خليتها الفضائية وهى الروبوت الطائر الحر أستروبى الأصفر، وهو جزء من مجموعة مكونة من ثلاثة، بأمان فى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد رحلة من وإلى الأرض لإجراء إصلاحات.





وكتب مسؤولو الوكالة فى تحديث لهم "بعد الفحوصات الأولية، تمكنت هونى من الانفصال بشكل مستقل عن محطة الإرساء الخاصة بها، والمناورة عبر المحطة الفضائية وإعادة الإرساء بنجاح دون إشراف الطاقم"، فى إشارة إلى الأنشطة التى اكتملت قبل أسابيع قليلة، وفقا لتقرير سبيس.







وقال مسؤولو الوكالة فى عام 2016 أن العسل ورفاقه الروبوتات بامبل (باللون الأزرق) وكوين (باللون الأخضر) عبارة عن روبوتات على شكل مكعب مصممة لتخفيف بعض أعباء الصيانة عن رواد الفضاء، من خلال أنشطة مثل توثيق التجارب أو إجراء المخزون.





وكتب مسؤولو ناسا فى ذلك الوقت: "بالإضافة إلى ذلك، يعمل النظام كمنصة بحثية يمكن تجهيزها وبرمجتها لإجراء تجارب فى الجاذبية الصغرى مما يساعدنا على معرفة المزيد حول كيف يمكن للروبوتات أن تفيد رواد الفضاء فى الفضاء".





وصل أسطول أستروبى، الذى يديره مركز أبحاث أميس التابع لناسا، لأول مرة إلى محطة الفضاء الدولية فى عام 2019 على متن سفينتى شحن منفصلتين. وقد أشركت رواد فضاء وباحثين وطلابًا فى مناورات جوية وطيران مستقل.







ومع ذلك، عاد هونى إلى الأرض للتوقف لمدة عامين على متن المركبة الفضائية SpaceX CRS-23 فى سبتمبر 2021، وفقًا لوكالة ناسا قبل إعادة إطلاقه إلى الفضاء على متن سفينة Northrop Grumman Cygnus فى أغسطس 2023.







وتمت إعادة تنشيط العسل تحت إشراف وودى هوبورج من وكالة ناسا، وهو رائد فضاء

SpaceX

Crew-6 الذى عاد إلى الأرض مع بقية طاقمه فى 4 سبتمبر 2023، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يلعب فيها هوبورغ بالجهاز؛ كما عمل أيضًا مع Astrobees خلال مسابقة ZeroRobotics التى استضافها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا الصيف، حسبما قال فى منشور بتاريخ 3 أغسطس على موقع X (تويتر سابقًا).





تشتمل مجموعة الروبوت على شكل مكعب على برنامج ونظام إرساء لإعادة الشحن، ويتحركون عبر

المحطة الفضائية

باستخدام مراوح كهربائية، معتمدين على الكاميرات وأجهزة الاستشعار فى الملاحة، وتتيح الذراع المثبتة على كل روبوت إمكانية الإمساك بالدرابزين حول محطة الفضاء الدولية لالتقاط الأشياء أو الحصول على قسط من الراحة.





اعتبارًا من أبريل 2022، أنجزت أستروبيز 750 ساعة و100 نشاط بحثى على محطة الفضاء الدولية، وفقًا لمسؤولى ناسا ويتم أيضًا اختبارهم بحثًا عن أفكار مستقبلية: على سبيل المثال، اكتشفوا ذات مرة شذوذًا أثناء محاكاة مشكلة فى الفضاء.