Wednesday, 11 October 2023 10:56 GMT

جهاز Playstation 5 يحصل على إعادة تصميم أقل حجماً الشهر المقبل

10/11/2023 2:34:48 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة سوني أن الإصدارات الجديدة الأصغر حجمًا من PlayStation وPlayStation 5 Digital Edition ستصل إلى رفوف المتاجر في نوفمبر، علاوة على ذلك هناك أيضًا محرك أقراص Blu-ray فائق الدقة لوحدات التحكم ذات الإصدار الرقمي في طريقه أيضًا.



وتم الكشف عنها في منشور مدونة PlayStation ، ولم يتم تصنيف هذه الإصدارات الجديدة على أنها PS5 Slim أو أي شيء مشابه لذلك؛ إنها مجرد الإصدارات الرئيسية الجديدة لأحدث وحدة تحكم
ويشبه تصميمها نماذج الإطلاق، ولكنها تتكون الآن من أربع لوحات تغطية فردية ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .



وتتميز اللوحات العلوية على كل جانب بشعار PlayStation ولمسة نهائية لامعة، في حين أن الألواح السفلية مصنوعة من نفس المادة غير اللامعة مثل نماذج PS5 الحالية ، والتصميم يجعل الإصدار الرقمي من PS5 وPS5 أخف وزنًا ويقلل من حجم كلا الجهازين بنسبة 30%.



وفى الولايات المتحدة، سيتم بيع جهاز PS5 الجديد بسعر 500 دولار، بينما سيكلف الإصدار الرقمي الجديد من PS5 450 دولارًا، و يمكن لمالكي الإصدار الرقمي من PS5 بعد ذلك استبدال إحدى لوحات الغلاف السفلية بمحرك أقراص Blu-ray فائق الدقة بقيمة 80 دولارًا لجهاز PS5، والذي سيسمح لهم بتشغيل نسخ مادية من الألعاب أو مشاهدة الأفلام على ما يتم بيعه كوحدة تحكم رقمية فقط، و يأتي كلا الطرازين الجديدين من PS5 مزودين بحامل أفقي، على الرغم من أنه يجري العمل أيضًا على حامل رأسي جديد بسعر 30 دولارًا



على الرغم من التصميم الأقل حجمًا، فإن نماذج PS5 الجديدة لا تأتي مع تخفيض في الأسعار. لا يزال الطراز الذي يتضمن محرك الأقراص بنفس سعر طراز PS5 الحالي، و تحصل النسخة الرقمية في الواقع على زيادة في السعر قدرها 50 دولارًا مقارنة بسعر الإصدار الرقمي الحالي البالغ 400 دولار،
أولئك الذين يرغبون في ترقية وإضافة محرك أقراص بقيمة 80 دولارًا بعد ذلك سينتهي بهم الأمر إلى دفع أكثر من الإصدار غير الرقمي على المدى الطويل.



يؤكد منشور مدونة PlayStation أنه سيتم التخلص التدريجي من إصدارات الإطلاق لكل من وحدات تحكم PS5 حيث تصل هذه الطرازات الجديدة إلى أرفف المتاجر في الولايات المتحدة في وقت ما من شهر نوفمبر. إذا كنت تخطط للحصول على وحدة تحكم PS قريبًا، فقد يكون من المفيد التفكير في التأجيل حتى يتم إطلاق هذه الطرازات الجديدة.







MENAFN11102023000132011024ID1107227219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث