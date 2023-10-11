Wednesday, 11 October 2023 10:56 GMT

أمير المدينة يرعى حفل تكريم 137 من الأهالي شاركوا بمبادرة التوثيق الشفهي

10/11/2023 2:33:41 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة الأمير فيصل بن سلمان، حفل تكريم 137 شخصية من أهالي المدينة المنورة المشاركين في مبادرة التوثيق الشفهي "روايتهم" إحدى مبادرات المركز التي تهدف إلى توثيق وتسجيل المرويات العلمية والاجتماعية والعملية للشخصيات المعاصرة بالمنطقة والتي تأتي في إطار جهود المركز لخدمة تاريخ وحضارة المدينة المنورة وموروثها.
ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بمخرجات المبادرة التي تُعد خطوة علمية مميزة بمعايير مهنية وموضوعية لتوثيق ورصد التاريخ الشفهي في مختلف الجوانب السياسية والحركة التعلمية والتخطيط الحضري، والشؤون الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعادات والتقاليد والموروث الشعبي والمجال الرياضي، الأمر الذي يساهم بدوره في إثراء المكتبة الوطنية باعتبار ذلك قيمة ثقافية مهمة ترتكز على الرواة والمعمرين والمعاصرين من رجالات الدولة في مختلف المجالات، ومصدراً من المصادر التاريخية التي تتمتع بموثوقية عالية.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، أن هذه المعلومات والشهادات في مبادرة التوثيق الشفهي ستكون مرجعاً للأجيال اللاحقة، كونها تُعد مصدراً مهماً يوازي أهمية المذكّرات المكتوبة، معرباً عن شكره لجميع من استجاب لدعوة المركز للمشاركة في هذه المبادرة.
كما دشّن أمير المنطقة، الموقع الإلكتروني لمبادرة التوثيق الشفهي بالإضافة إلى المجلد الأول من كتاب (التوثيق الشفهي) الذي يتضمن سيرة (17) راوياً من رواة التوثيق.
من جهته، أشاد الدكتور نزار بن عبيد مدني بهذه المبادرة القيّمة التي تشرف بالمشاركة فيها ضمن من تم التوثيق معهم، مبيناً أن كان يسترجع ذكرياته خلال تسجيل مشاركته عن تاريخ المدينة المنورة بصفته أحد أبنائها الذين عاصروا جزءاً من تاريخها المعاصر، مقدماً عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على إطلاق هذه المبادرة ورعايتها ضمن جهود سموه لحفظ تاريخ المدينة المنورة وتراثها.
وكان حفل تكريم المشاركين في مبادرة التوثيق الشفهي قد استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المبادرة الثقافية والتي شهدت جمع وتوثيق الذكريات والروايات الشخصية للأفراد الذين يمتلكون معرفة وخبرات خاصة بالثقافة والتراث المرتبط بتاريخ منطقة المدينة المنورة.
إثر ذلك، أوضح مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة الأستاذ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، في كلمته خلال الحفل، أن المبادرة تأتي امتداداً لما يوليه سمو أمير منطقة المدينة المنورة من دعم وعناية بتاريخها وتراثها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة نجحت في توثيق جوانب عديدة من تاريخ المدينة المُشاهَد، وسجّلت 213 ساعة مرئية ستبث تِباعاً عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة شارك فيها حتى الآن (137) راوياً، مشيراً إلى أن جميع هذه المرويات قد حُولت إلى مادةٍ مكتوبة وجرى جمعها في كتاب (التوثيق الشفهي لأهل المدينة المنورة) ليبقى هذا الكتاب وثيقة تاريخية أصيلة يستقي منه الباحثون والمؤرخون مادة علمية ثرية.
وفي نهاية الحفل كرّم الأمير فيصل بن سلمان، الشخصيات المشاركة بمبادرة التوثيق الشفهي، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

MENAFN11102023000089011017ID1107227201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث