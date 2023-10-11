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كلية التربية بجامعة المؤسس تقيم ملتقى الصحة النفسية الأول

10/11/2023 2:33:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق عميد كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي بن حسن نجمي، أمس، فعاليات ملتقى اليوم العالمي للصحة النفسية الأول الذي نظمه قسم علم النفس بالكلية تحت شعار "الصحة النفسية حقٌ إنسانيّ عالمي" وذلك بمشاركة عدة متخصصين بالإضافة إلى الأكاديميين والطلاب المختصين بالعلوم النفسية.
وبدأت الفعاليات بجولة للحضور على المعرض المصاحب للفعاليات والتعريف بالجهات المشاركة وأدوارها المجتمعية في الجوانب النفسية، كما تضمن المعرض أعمال نزلاء بعض الجهات المشاركة.
وتواصلت الفعاليات بعرض مرئي على مسرح الكلية ثم كلمة عميد الكلية التي رحب خلالها بالحضور، مثمناً دور الجامعة والكلية في الحراك العلمي والاجتماعي بمواكبة الأيام العالمية وجهود قسم علم النفس بشطريه والجهات الراعية للفعاليات.
فيما تضمنت كلمة رئيس قسم علم النفس الدكتور عبدالاله القرني تأكيده على حرص القسم على التواجد الفعال في المشاركات المجتمعية المقدمة لجميع شرائح المجتمع للمساهمة في رفع الوعي العام بقضايا الصحة النفسية بالإضافة لإثراء الخبرة العلمية للطلبة حيال كل ما يتعلق بالصحة النفسية، مثمنا الدعم اللامحدود من عميد الكلية.

وأكد الدكتور القرني على ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة في استخدام وتفعيل دور التقنية الرقمية في كل المجالات، وأصبح من المناسب التأكيد على أهمية وضع الخطط الوقائية التي تساهم في رفع مستوى الصحة النفسية لدى أفراد وفئات المجتمع، وتفعيل دور التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف هذه المناسبة المهمة ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية الصحة النفسية وسبل حمايتهم وتصميم التطبيقات التي تُساعد في بناء والمحافظة على أفراد يتمتعون بمستوى صحة نفسية عالٍ.
كما أن التقدم في استخدام الذكاء الاصطناعي للتدخل التشخيصي والعلاجي للصحة النفسية ينمو يشكل مطرد، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث في دقة نماذج الذكاء الاصطناعي في تشخيص الاضطرابات النفسية مثل مرض الزهايمر، والفصام، والاضطرابات ثنائية القطب وغيرها. ولعله يكون لوطننا دوراً ريادياً في مثل هذه الدراسات المهمة على المستوى العالمي.
وشهدت الفعاليات التي حظيت بتفاعل الحضور في شطري الطلاب والطالبات بعرض لعدد من المبادرات النوعية بالإضافة إلى أوراق العمل المقدمة من عدد من الأكاديميين والمتخصصين.

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