استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة يوفر77 % من كلفته

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

قدرت شركة فجر الأردنية المصرية نسبة الوفر من استخدام الغاز الطبيعي مقابل أسعار الوقود التقليدي محليا للشهر الحالي، تتراوح ما بين 56 % و 77 %، وفقا لنوع الوقود المستخدم.



ووفقا لبينات الشركة، بلعت نسبة الوفر المباشر لاستخدام الغاز الطبيعي مقابل زيت الوقود 56 % وبلغت نسبة الوفر من استخدام الغاز الطبيعي مقابل استخدام الغاز البترولي المسال 67 %.



أما أعلى نسبة وفر كانت في استخدام الغاز الطبيعي مقابل استخدام الديزل، إذ وصلت بأسعار الشهر الحالي بحسب تقديرات الشركة إلى 77 %.



يأتي هذا في وقت حددت فيه الحكومة للشهر الحالي، سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعة بمبلغ 5.140 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فيما حددت سعر السولار عند 825 فلسا للتر، وزيت الوقود 3.5 %، والكبريت عند 465.35 دينار للطن، وزيت الوقود 1 % كبرين عند 500.46 دينار للطن، والغاز البترولي المسال بالجملة عند 675.75 دينار للطن، علما بأن كل مليون وحدة حرارية بريطانية تعادل0.0252 طنا، و28.26 متر مكعب من الغاز.



ويبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي، نحو 300 مليون قدم مكعبة.



ووقع الأردن ومصر في وقت سابق من العام الحالي، اتفاقية تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.



واشتمل الاتفاق وفقا لشركة الكهرباء الوطنية في ذلك الوقت على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة كما يتيح الاتفاق للجانب المصري، استخدام وحدة التخزين والتغييز العائمة الراسية في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة، خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة والذي ينتهي في منتصف العام 2025.



وبموجب الاتفاق أيضا، يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من مصر، وإعادة ضخ جزء من كميات الغاز الطبيعي عند الحاجة إلى جمهورية مصر العربية، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.



محليا، وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ مجموع إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 23.9 مليار قدم مكعبة، إذ كان حجم هذا الإنتاج بلغ العام الماضي 5.38 مليار قدم مكعبة، من 6.51 مليار قدم مكعبة في العام 2021.



وبلغ حجم الإنتاج في الفترة 2018 إلى 2020، ما مجموعه 3.3 مليار قدم مكعبة و3.5 مليار قدم مكعبة و5.3 مليار قدم مكعبة على التوالي.



ووفقا لهذه الأرقام أيضا، بلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء العام الماضي نحو ) 5382 ( مليون قدم مكعبة، بمعدل يومي 14.7 مليون قدم مكعبة، والتي ساهمت بنسبة 1.8 % من توليد الطاقة الكهربائية للعام 2022.



وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو 344 مليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.

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