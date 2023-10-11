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لقاء حواري للأردنية لريادة الأعمال بالكرك

10/11/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل رئيس بلدية مؤاب الجديدة في محافظة الكرك المهندس أحمد الطراونة في مقر البلدية وفد الجمعية الأردنية لريادة الاعمال والذي ترأسه الدكتور ليث القهيوي رئيس الجمعية والدكتور بلال الوادي نائب الرئيس بمشاركة واسعة من أهل المحافظة تمثلت بحضور رؤساء الجمعيات وجمع غفير من القيادات المجتمعية والشبابية التي تعمل في حقل ريادة الأعمال والابتكار.
وأكد الدكتور ليث القهيوي خلال اللقاء الحواري بأن الجمعية تسعى بكل جهودها لدعم رواد الاعمال من شباب وشابات هذا الوطن في مجالات عديدة لتمكينهم وبناء قدراتهم ودعمهم لاستشراف المستقبل وتحقيق انجازات ومشاريع ريادية تنهض بهم وبمجتمعهم، منوهّاً إلى أن الجمعية لن تتوانى في تقديم كل أشكال الدعم لمنتسبيها وكل من يسعى للتشبيك معها مستقبلاً.
من جهته بين الدكتور بلال الوادي المجالات التي تعمل من خلالها الجمعية، والأدوات والمنهجيات العالمية التي ترتكز عليها بالاضافة إلى دورها في التشبيك بين رواد الاعمال ومنظومة ريادة الاعمال بالمملكة وخارجها، مستعرضاً العديد من النجاحات التي حققتها الجمعية على مختلف الاصعدة.
وفي نهاية اللقاء، استقبل الدكتور القهيوي والدكتور الوادي الأسئلة من الحضور، وتم بحث العديد من أوجه التعاون بين الجمعية والمشاركين من محافظة الكرك بشكل عام، منوّهين إلى خطة الجمعية في قادم الأيام لعقد سلسلة من الحوارات الشبابية والتي ستستهدف بها جميع محافظات المملكة.


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